台湾债市：10年券殖利率早盘随美债微扬，交投偏淡观望央行理监事会议

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透台北9月22日 - 台湾10年期公债104/12 殖利率周二早盘微扬。交易员表示，因三位美联储官员谈话皆暗示美国今年升息的可能性犹存，带动台债早盘随美国指标10年期公债殖利率走升，但交投偏淡观望周四即将召开的台湾央行理监事会议，料今日104/12殖利率升幅有限、暂在1.20%附近狭幅盘整。
他们指出，目前台债交易以调节部位为主，短线交投量能略降温，在央行理监事会利率决策变数厘清前，104/12殖利率料续为区间盘整格局，交投暂缺明确方向，仅随美债窄幅波动。
〞就算央行这次降息，也不会连续性降息，对台债影响不会太大。〞一位大型证券商交易员说。
路透上周五最新调查显示，超过半数的受访者认为，随着美国联邦储备理事会(FED)决议维持利率不变，台湾央行下周四(24日)可能降息半码(0.125个百分点)，为2009年以来首次，因经济表现异常疲弱。
交易员预估，今日五年公债104/9期 殖利率区间预估在0.80-0.82%，10年公债104/12期区间预估在1.19%-1.21%。
本地时间10:16，10年公债104/12期殖利率升1.45个基点至1.2045%，成交量38亿台币；五年公债104/9期殖利率也升0.2个基点至0.8120%，成交量1.5亿台币。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”