美国个股：苹果计划研发电动汽车，以2019年出货为目标--华尔街日报

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，受技术性买盘带动
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
路透9月21日 - 华尔街日报周一报导，苹果 已拟订一项研发电动汽车的计划，并将出货日期目标定在2019年。
报导引述熟知此事的消息人士称，这项计划代号为“Titan”，负责这项计划的领导人已获得批准可将原本600人的团队增加两倍。
报导表示，对苹果而言，“出货日期”不见得是客户收到新产品的时间；那也可能是指工程师完成产品主要功能的时间。
根据该报导，苹果花费超过一年的时间研究苹果品牌汽车的可行性，包括与两组加州政府官员进行会议。
消息人士8月对路透表示，苹果正在研发一款汽车及自动驾驶技术，但当时并不清楚苹果是否在设计自动驾驶汽车。
目前尚未立即取得苹果方面的评论。
华尔街日报周一表示，目前苹果首辆电动汽车的研发，不准备做全自动驾驶功能的规划。(完) (编译 陈宗琦；审校 李婷仪)
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五下跌，交易商表示，因价格本周升至六个月高位后有获利了结，且看来多头结清头寸。
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五上涨，指标3月合约 创下六个月高位，交易商称，因来自出口商和乙醇生产商的需求强劲。