西南期货：大连焦炭期货后市有破位再创新低的可能

以下内容节选自9月22日的《期货日报》：

9月以来，焦炭主力1601合约在历史低位附近反复振荡，现货价格在9月上旬再度下调。我们认为，焦炭期现货价格持续弱势的根本原因在于焦炭供过于求格局不改。

目前来看，焦化企业的减产确实在发生，并且力度逐步加大。但是焦炭需求同样出现了萎缩，焦化企业的减产不能导致焦炭市场供过于求格局的逆转，最多意味着焦炭供过于求的格局恶化速度下降而已。在这种背景下，中期而言焦炭很难出现涨势，最多是阶段性的反弹。

从技术面上来看，近期焦炭期价仍创出新低，长期跌势还在延续，后市有破位再创新低的可能。操作思路上，在焦炭市场熊市格局不改的背景下，我们建议投资者维持做空的主基调。但由于目前焦炭期价处于历史低位，做空的预期利润不会太大，反弹时抛空是较为理想的选择。(完)

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