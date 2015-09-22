西南期货：大连焦炭期货后市有破位再创新低的可能

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
以下内容节选自9月22日的《期货日报》：
9月以来，焦炭主力1601合约在历史低位附近反复振荡，现货价格在9月上旬再度下调。我们认为，焦炭期现货价格持续弱势的根本原因在于焦炭供过于求格局不改。
目前来看，焦化企业的减产确实在发生，并且力度逐步加大。但是焦炭需求同样出现了萎缩，焦化企业的减产不能导致焦炭市场供过于求格局的逆转，最多意味着焦炭供过于求的格局恶化速度下降而已。在这种背景下，中期而言焦炭很难出现涨势，最多是阶段性的反弹。
从技术面上来看，近期焦炭期价仍创出新低，长期跌势还在延续，后市有破位再创新低的可能。操作思路上，在焦炭市场熊市格局不改的背景下，我们建议投资者维持做空的主基调。但由于目前焦炭期价处于历史低位，做空的预期利润不会太大，反弹时抛空是较为理想的选择。(完)
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路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”