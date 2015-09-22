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亚洲 | 2015年 9月 22日 星期二 09:43 BJT

创元期货：郑糖再度上攻，建议多单持有

以下内容节选自9月22日的《期货日报》：

白糖1601合约自2014年9月开始启动多头行情，形成了有效的中期上升趋势。而从6月开始的调整产生了两个最低点，分别是4994元/吨和5043元/吨，两次都止跌于中期上升趋势线。并且从形态上看，是双底形态，颈线位置在5400元/吨。

　　回顾近期走势，白糖行情在9月10日大阳突破，此后碎步回落整理，昨日回踩颈线后再度大阳拉升。因此，我们比较看好白糖的多头行情，下一目标可看至5600元/吨。

　　操作上，建议多单持有，止损位控制在5400元/吨的颈线位置。(完)

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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)

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