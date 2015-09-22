创元期货：郑糖再度上攻，建议多单持有

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
以下内容节选自9月22日的《期货日报》：
白糖1601合约自2014年9月开始启动多头行情，形成了有效的中期上升趋势。而从6月开始的调整产生了两个最低点，分别是4994元/吨和5043元/吨，两次都止跌于中期上升趋势线。并且从形态上看，是双底形态，颈线位置在5400元/吨。
回顾近期走势，白糖行情在9月10日大阳突破，此后碎步回落整理，昨日回踩颈线后再度大阳拉升。因此，我们比较看好白糖的多头行情，下一目标可看至5600元/吨。
操作上，建议多单持有，止损位控制在5400元/吨的颈线位置。(完)
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路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”