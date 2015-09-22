创元期货：郑糖再度上攻，建议多单持有

白糖1601合约自2014年9月开始启动多头行情，形成了有效的中期上升趋势。而从6月开始的调整产生了两个最低点，分别是4994元/吨和5043元/吨，两次都止跌于中期上升趋势线。并且从形态上看，是双底形态，颈线位置在5400元/吨。