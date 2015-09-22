《香港重要政经日程》--9月22日-10月7日

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
================== 今日重要政经消息=================
9月22日（周二）
-- 时计宝 公布全年业绩。
--10:00 俊知集团 股东特别大会。
--14:30 渣打香港马拉松2016记者会。
--16:00 帝盛酒店集团 股东特别大会。
--17:00 光汇石油 业绩记者会。
================== 近期重要政经消息=================
9月23日（周三）
-- 思捷环球 公布全年业绩。
-- 玖龙纸业 公布全年业绩。
-- 新创建集团 公布全年业绩。
-- 新世界百货中国 公布全年业绩。
--12:00 天伦燃气 与国际金融公司贷款签约仪式。
9月24日（周四）
-- 公布8月份进出口数字。
-- 新世界发展 公布全年业绩。
--09:00 Latham & Watkins关于沙特阿拉伯股市对外开放研讨会。
9月25日（周五）
-- 沪股通暂停。
--11:00 理工大学与多家知名企业战略合作协定发布会。
--14:00 理工大学互联网金融高峰论坛。
9月28日（周一）
-- 中秋节翌日公众假期。
-- 沪港通暂停。
9月29日（周二）
-- 港股通暂停。
-- 高银金融 公布全年业绩。
9月30日（周三）
-- 港股通暂停。
-- 公布8月份M-3货币供应。
-- 公布8月底人民币存款数字。
-- 公布8月底外汇基金总资产。
--10:30 阿里健康 股东周年大会。
10月1日（周四）
-- 国庆日公众假期。
-- 沪港通暂停。
10月2日（周五）
-- 沪港通暂停。
10月5日（周一）
-- 沪港通暂停。
10月6日（周二）
-- 沪港通暂停。
10月7日（周三）
-- 沪港通暂停。
-- 公布9月份外汇储备资产。
注：1. “*”代表新增。
2. 路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容。（完）
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”