更新版 1-中国公开市场：逆回购量平价稳对冲到期，流动性暂稳操作中性

* 500亿元七天逆回购，与到期量相同

* 利率持平于2.35%

* 市场流动性稳定，公开市场操作偏中性 (新增市场评论等更多内容)

路透上海9月22日 - 中国央行周二公开市场进行的500亿元人民币七天期逆回购，规模与上周同期持平，利率也未有变化。交易员认为，目前市场流动性较为稳定，加之周四还有国库现金定存补充，公开市场操作仍有条件维持中性。

他们并称，随着季末渐近，央行预计会根据市场需求，适时增加逆回购供给，并且不排除使用MLF等工具避免资金出现大波动。

上海一银行交易员表示，今日逆回购仅对冲到期量符合预期，因近期资金面稳定，所以“感觉(公开市场操作)会中性些。”

他还指出，若季末前资金需求增加，除会增加逆回购操作量外，MLF(中期借贷便利)等补充性手段也有可能现身，以平抑资金波动。

央行公告显示，稍早进行的500亿元七天期逆回购，中标利率持平于2.35%。据路透统计，本周共有900亿元逆回购到期，其中今日500亿元，周四400亿元。另外，财政部将于周四进行600亿元国库现金定存招标，则会提供等量流动性入场。

在暂停近两个月后，央行于2015年1月22日恢复公开市场操作，不过方向由正转为逆。除春节长假前一天停做一次外，逆回购操作一直持续到4月16日，而之后央行年内第二度降准，逆回购再次暂停；此后在6月25日，央行为稳定半年末的短期流动性，再度重启逆回购。

除SLO(短期流动性调节工具)、常备借贷便利(SLF)外，中国央行在2014年三季度还创设并开展了中期借贷便利(MLF)操作，操作对象包括国有商业银行、股份制商业银行、较大规模的城市商业银行和农村商业银行等。

此外，去年4月央行创设抵押补充贷款(PSL)，根据棚改贷款进度，去年和今年前八个月分别提供PSL资金3,831亿元和5,237亿元，并将PSL利率渐次由4.50%下调至2.85%，以引导国开行降低棚改贷款利率，促进降低社会融资成本。

本周央行资金投放及回笼各项明细(单位:亿元人民币)

回笼 投放

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正回购 （周二） --

（周四） 待定

逆回购 （周二） 500

（周四） 待定

央票到期 --

正回购到期 --

逆回购到期（周二） 500

（周四） 400

==== ==== ==== ==== ==== ==== ====(完)

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