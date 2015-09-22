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亚洲 | 2015年 9月 22日 星期二 09:52 BJT

《汇市简讯》亚洲盘初市况迟滞，美元/日圆可能展开温和修正

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* 亚洲早盘行情清淡，美元/日圆下跌20个点，海外正面人气影响甚微

* 标普电子迷你股指期货下滑0.2%，除日本外亚洲股指上涨0.15%，中国股市上证综指盘初涨0.44%

* 规模2.2亿、行权价在120.50的美元/日圆期权受关注

* 动能指标显示，5日、10日、20日移动均线微幅上扬，但趋势不明确

* 汇价有可能展开盘整，纽约时段低点120.25和亚洲时段高点120.61分别构成首道支撑位和阻力位

* 图表：link.reuters.com/xes65w

(完)

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