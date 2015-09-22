中国债市动态：现券平淡国开新债继续向好，逆回购等量续作符合预期

路透上海9月22日 - 中国银行间债市周二早盘现券及IRS(利率互换)平淡市况延续。央行逆回购等量平价操作，对市场流动性影响较为中性；一级方面，国开行五期新债定位低于二级，显示配置需求仍较好。

交易员表示，近期资金面压力不大、风险偏好回落，机构投标热情继续高企，但现券做多热情相对逊色，会否受到新债带动还有待观察，目前反响暂不明显。

北京一银行交易员称，早盘现券整体走势较为平淡，“最近收益率基本没有波动，交易户没有心情交易；信用债方面还有一定的配置户在淘宝一样地收，但利率下这么多了，信用风险又逐渐暴露，比较难做。”

剩余期限近10年的国开债150210最新报价 为3.7750%/3.7700%，上日尾盘为3.7750%/3.7650%。

一级市场方面，中国国家开发银行稍早招标五期债，一、三、五、七、10年期中标结果分别为2.50%、3.2293%、3.46%、3.7917%和3.7084%，均低于二级估值水平；对应投标倍数为4.42倍、3.82倍、4.19倍、3.93倍和2.77倍。

“最近市场配置需求还是比较强的；三年期的比较低，一年偏低主要是因为受返费影响大，”上海一银行交易员表示。

中国央行周二公开市场进行的500亿元人民币七天期逆回购，规模与上周同期持平，利率也未有变化。交易员认为，目前市场流动性较为稳定，加之周四还有国库现金定存补充，公开市场操作仍有条件维持中性。

中国人民银行周一公告，财政部和央行将于周四(24日)进行今年第九期中央国库现金管理商业银行定期存款招标，计划存款量600亿元，期限六个月(182天)。