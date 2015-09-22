中国债市动态：现券平淡国开新债继续向好，逆回购等量续作符合预期

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透上海9月22日 - 中国银行间债市周二早盘现券及IRS(利率互换)平淡市况延续。央行逆回购等量平价操作，对市场流动性影响较为中性；一级方面，国开行五期新债定位低于二级，显示配置需求仍较好。
交易员表示，近期资金面压力不大、风险偏好回落，机构投标热情继续高企，但现券做多热情相对逊色，会否受到新债带动还有待观察，目前反响暂不明显。
北京一银行交易员称，早盘现券整体走势较为平淡，“最近收益率基本没有波动，交易户没有心情交易；信用债方面还有一定的配置户在淘宝一样地收，但利率下这么多了，信用风险又逐渐暴露，比较难做。”
剩余期限近10年的国开债150210最新报价 为3.7750%/3.7700%，上日尾盘为3.7750%/3.7650%。
一级市场方面，中国国家开发银行稍早招标五期债，一、三、五、七、10年期中标结果分别为2.50%、3.2293%、3.46%、3.7917%和3.7084%，均低于二级估值水平；对应投标倍数为4.42倍、3.82倍、4.19倍、3.93倍和2.77倍。
“最近市场配置需求还是比较强的；三年期的比较低，一年偏低主要是因为受返费影响大，”上海一银行交易员表示。
中国央行周二公开市场进行的500亿元人民币七天期逆回购，规模与上周同期持平，利率也未有变化。交易员认为，目前市场流动性较为稳定，加之周四还有国库现金定存补充，公开市场操作仍有条件维持中性。
中国人民银行周一公告，财政部和央行将于周四(24日)进行今年第九期中央国库现金管理商业银行定期存款招标，计划存款量600亿元，期限六个月(182天)。
中国金融期货交易所五年期主力合约TF1512 早盘收报98.545元，较上日结算价下跌0.19%；10年期合约T1512 收报96.215元，较上日结算价跌0.21%。(完) (发稿 吕雯瑾；审校 张喜良)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”