香港个股：雅士利向大股东蒙牛乳业收购奶粉业务，作价10.5亿元人民币

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透香港9月22日 - 中国婴幼儿奶粉生产商--雅士利国际 宣布，将以10.5亿元人民币现金代价，向大股东蒙牛乳业 附属公司收购从事婴幼儿配方奶粉及成人奶粉产销的公司＂欧世蒙牛＂全部股权。
雅士利及蒙牛乳业的联合声明称，截至今年4月底，欧世蒙牛的总资产值及净资产值分别为4.2亿元及500万元，截至2014年12月底止年度除税后纯利为7,900万元，2012-13年则分别亏损2.37亿元及2,800万元。
雅士利表示，收购将能使公司专注于奶粉业务，提高市场份额及实现规模效益，并使公司能优化生产网络及减少生产费用，同时减少与控股股东蒙牛乳业的竞争。
蒙牛乳业为对雅士利持股51.04%的单一最大股东，法国达能 则为雅士利第二大股东，持股25%。
雅士利周二早盘初段股价涨2.5%，蒙牛乳业则微跌0.55%。（完）
欲浏览上市公司发布于香港联交所的公告，请点选:(here) (记者 梁慧仪; 审校 林高丽)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”