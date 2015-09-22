台湾股市：追随海外市场上涨，但央行会议前市场情绪谨慎

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透台北9月22日 - 台湾股市周二上涨，主要受海外市场涨势以及上日下跌后的逢低买盘提振，但进一步上涨空间有限，因台湾央行政策会议前存在不确定性。
台湾央行周四将举行季度政策会议。接受路透调查的经济学家有略超过半数预计该央行可能会进行2009年来首次降息，若真如此，则将是2011年加息以来的首次利率变动。
0139 GMT，台股加权股价指数 涨0.3%至8,330.48点，上日收跌1.8%。
周一盘后，台湾政府公布的数据显示，台湾8月外销订单金额年减8.3%远逊预期，为连续第五个月衰退；若扣除春节因素，此跌幅创下六年来最大。
星展银行和澳新银行经济学家在近期研究报告中认为，鉴于数据疲软，台湾第三季度国内生产总值(GDP)或萎缩。
电子类指数 涨0.2%，金融保险类指数 涨0.2%。(完)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”