台湾股市：追随海外市场上涨，但央行会议前市场情绪谨慎

路透台北9月22日 - 台湾股市周二上涨，主要受海外市场涨势以及上日下跌后的逢低买盘提振，但进一步上涨空间有限，因台湾央行政策会议前存在不确定性。

台湾央行周四将举行季度政策会议。接受路透调查的经济学家有略超过半数预计该央行可能会进行2009年来首次降息，若真如此，则将是2011年加息以来的首次利率变动。

0139 GMT，台股加权股价指数 涨0.3%至8,330.48点，上日收跌1.8%。

周一盘后，台湾政府公布的数据显示，台湾8月外销订单金额年减8.3%远逊预期，为连续第五个月衰退；若扣除春节因素，此跌幅创下六年来最大。

星展银行和澳新银行经济学家在近期研究报告中认为，鉴于数据疲软，台湾第三季度国内生产总值(GDP)或萎缩。