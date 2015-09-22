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亚洲 | 2015年 9月 22日 星期二 10:10 BJT

中国新债：进出口行周五招标增发至多80亿元两期债，期限三年和10年

路透北京9月22日 - 中国进出口银行周二公告称，将于周五(25日)在银行间债市招标增发至多80亿元人民币两期固息债，期限三年和10年，两个品种发行上限均为40亿元。

公告显示，三年期品种为进出口行今年第12期债券 的第五次增发，票面利率3.53%；10年期品种为该行今年第14期金融债 的第二次增发，票面利率3.87%。具体发行条款如下：

2015年第12期和14期增发债

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招标规模上限 三年40亿元；10年40亿元

期限/计息方式 3/10年固息

招标时间 9月25日10:00-11:30

中标方式 单一价格中标(荷兰式)

起息日 三年：6月8日；10年：9月14日

缴款日 9月28日

分销期 9/25-9/28

上市日 9月30日

发行手续费 三年0.05%；10年0.15%

基本承销额 无

---------------------------------------------------------------(完)

参看详情，可点选中国债券信息网 here (发稿 侯向明； 审校 林高丽)

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