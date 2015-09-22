美国债市：财政部发售三个月期国库券，得标利率为2011年12月来最低

路透纽约9月21日 - 美国财政部数据显示，周一发售的200亿美元三个月期国库券，得标利率为0.005%，低于上周前次标售时的0.055%，且为2011年12月来最低 。

是次标售投标倍数 为3.95倍，高于上周的3.84，且为8月3日标售以来最高。

财政部国库券发行规模一直在减少，因预期今年稍后很可能就要触及联邦政府举债上限。一个月前财政部三个月期国库券发售规模为240亿美元。

这使得部分投资人将资金转移到美联储逆回购协议工具等替代投资标的。

“供应将续受挤压，直到举债上限调高。考虑到国会并不愿意让步，目前这种情况可能还会持续一阵子。”Jefferies & Co.货币市场策略师Tom Simons在研究报告指出。

财政部周一还发售了200亿美元六个月期国库券，得标利率为0.115%，低于上周的0.260%，且为7月13日标债以来最低 。

是次六个月期国库券标售投标倍数 为3.86倍，低于上周的3.99。(完)

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