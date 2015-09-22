《路透晚报》--9月22日日间新闻摘要（中港台）

以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：

【政经】

--中美关系：习近平表示，中国政府不会参与或支持窃取商业秘密行为--WSJ

华尔街日报周二刊登的专访中，中国国家主席习近平表示，中国政府不会参与或支持企业从事窃取商业秘密行为。

--中国经济：人民币不存在持续贬值基础，绝不主张打货币战--总理

中国国务院总理李克强强调，中国完善人民币汇率中间价报价机制，使人民币汇率形成机制更加市场化，人民币不存在持续贬值的基础，也绝不主张打货币战。

--中国经济：今年GDP增速料为6.9%，稳增长政策仍需加码--社科院蓝皮书

中国社科院发布中国经济增长报告（2014-2015）预计，2015年中国经济增长速度为6.9%。而全要素生产率的增进已经成为中国经济可持续增长的重中之重，尤其要重视中西部地区生产效率的有效改进。稳增长的宏观政策任务仍需加码。

--中国经济：有条件有能力实现全年经济发展预期目标--发改委

中国国家发展和改革委员会周二称，中国当前经济运行总体平稳，继续处于合理区间，有条件有能力实现全年经济发展7%的预期目标。

--中国政策：2018年起正式实行全国统一的市场准入负面清单制度--新华

中国上周审议通过《关于实行市场准入负面清单制度的意见》，新华社周一援引该意见称，将按照先行先试、逐步推开的原则，2015-2017年，在部分地区试行市场准入负面清单制度，积累经验、逐步完善，并从2018年起正式实行全国统一的市场准入负面清单制度。

--中国反腐：证监会主席助理张育军涉严重违纪被免职--中组部

新华网周二报导，中央组织部有关负责人证实，中国证监会主席助理、党委委员张育军涉嫌严重违纪，中央已决定免去其领导职务。

--亚洲经济：ADB预期今明两年亚洲和中国经济增长率将放缓

亚洲开发银行(ADB)称，亚洲发展中国家的经济增长率或将逊于此前预期，因中国经济放缓损及需求。ADB并敦促亚洲地区决策者要强化金融体系应对外部冲击的能力。

【金融】

--中国金融：国家主席习近平称推进人民币改革，外汇储备仍充裕--WSJ

中国国家主席习近平在华尔街日报周二刊出的专访中表示，人民币汇率形成机制改革会继续朝向更加市场化的方向迈进，且中国一直在朝着资本项目可兑换方向努力。

--《焦点》中国多次降息并未惠及中小企业，贷款利率不降反升

吴英华(音译)是中国一家中型光盘生产商的管理人员。对他而言，业务环境从来没这么糟糕过。问题在于，尽管中国政府努力提振经济，但他所在的公司，以及其他类似的中小型企业，面对的是更为恶劣的环境。

--《交易人生》运动员出身的富邦华一战将陈峰：交易策略的合成与平衡

人生是一场奇妙的际遇，不经意间就拐了个弯。曾经是400米跑道上的专业运动员，现在是金融市场上搏击风浪的全品种交易团队的领导者，富邦华一银行金融市场事业群执行长陈峰形容自己的转型是阴差阳错。

【固定收益】

--中国公开市场：逆回购量平价稳对冲到期，流动性暂稳操作中性

中国央行周二公开市场进行的500亿元人民币七天期逆回购，规模与上周同期持平，利率也未有变化。交易员认为，目前市场流动性较为稳定，加之周四还有国库现金定存补充，公开市场操作仍有条件维持中性。

--中国债市：国机集团拟受让12二重集MTN1中票和08二重债，违约风险解除

中国又一起信用债违约风险在最后时刻化解。中国第二重型机械集团及其子公司二重重装周二同时公告称，二重集团控股股东中国机械工业集团(国机集团)拟受让全部12二重集MTN1中票和08二重债。

--《中国新债预测》三年国债利率均值2.89%低于二级，配置需求支撑仍在

中国财政部周三将招标发行三年期固息国债。路透调查显示，消息面平静期，债市二级走势较为纠结，不过从近期新债发行情况看，配置需求支撑仍在，明日国债定位料仍低于二级水平，预测均值为2.89%。

--《中国债市每日综述》国开新债需求尚可但提振有限，短期走势陷入僵持

中国银行间债市周二现券收益率和利率互换(IRS)较上日几近持平。交易员表示，央行公开市场操作完全对冲到期量，资金面平稳中略偏紧，消息面亦持续淡静，致现券交投积极性不高；此外，虽然一级国开短端品种需求尚可，但对二级提振不明显。

--新债招标：中国国开行七年增发债收益率3.7917%，10年3.7084%--业内人士

业内人士周二透露，中国国家开发银行上午招标的七年期固息增发债中标收益率3.7917%，10年增发债收益率3.7084%，此前预测均值分别为3.80%和3.73%；稍早招标的一年、三年和五年期固息债中标结果分别为2.50%、3.2293%和3.46%，预测均值为2.63%、3.30%和3.50%。

--新债招标：中国国开行发行6.7亿境内美元债，利率3M Libor+100bp

中国国家开发银行周二公告称，今日在银行间债券市场通过簿记建档方式发行了6.7亿美元的境内美元债券，期限三年，票面利率采用浮动利率，以三个月美元LIBOR为基准加100个基点(bp)。

--新债招标：中国福建四期一般地方债利率仍较下限高30bp---业内人士

业内人士周二透露，中国福建省上午招标的三至10年四期一般地方债中标利率仍较下限高30个基点（bp），分别为3.28%、3.45%、3.62%和3.61%；四期债对应投标倍数依次为1.51倍、1.34倍、1.36倍和1.37倍。

--中国新债：广西定向发行总额49亿元地方债，利率较下限上浮16%

中国广西壮族自治区财政厅周二公告，当日采用定向承销方式发行了总额49亿元人民币地方政府债券，均为一般债券，各期限利率较下限上浮幅度均为16%。

【外汇】

--中国汇市：人民币随中间价续收跌，客盘购汇需求减少致成交萎缩

人民币兑美元即期周二收盘与中间价双双续跌至一周半低点。交易员称，高层重申人民币不存在持续贬值基础，继续稳定汇率预期，客盘购汇需求亦减少，成交萎缩；央行虽仍需出手维稳但压力已明显减少，汇率料续持稳。

--中英金融：英财政大臣称尽管市场波动，离岸人民币交易需求仍然巨大

英国财政大臣奥斯本周二表示，尽管近期市场有波动，但投资者对离岸人民币的交易需求依旧巨大，而且未来还会增长。

【证券/行业】

--中国电信：确保年内完成宽带提速和移动带宽资费下调30%的目标--工信部长

中国工信部部长苗圩周二表示，确保年底前完成固定网络和宽带网络的提速目标，以及移动流量单位带宽平均资费水平下降30%的目标，助推大众创业和万众创新。

--中国房地产：住建部发文落实住房公积金异地贷操作，支持异地购房需求

中国住房和城乡建设部近期发文，落实此前发展住房公积金个人住房贷款业务的通知，以推进住房公积金异地贷款业务，支持缴存职工异地购房需求。

--中国股市：沪综指温和放量收升，券商、保险等非银金融领涨大盘

中国股市沪综指周二温和放量收升，券商、保险等非银金融领涨大盘。分析师称，在上周影响市场的诸多不确定性因素明确之后，市场做空动能衰竭，做多情绪回升，惟量能未明显放大，领涨主线尚不明晰，反弹特征仍明显，预计大盘继续震荡上试3,200点。

--香港新股：IMAX中国IPO拟筹高至21.4亿港元，今天开始路演--销售文件

据路透周二获得的销售文件显示，全球领先电影技术提供商--IMAX Corp的中国分支拟在香港首次公开发售（IPO）筹高至21.39亿港元，今天开始路演。

--香港新股：全球领先内衣制造商维珍妮IPO拟筹高至18.8亿港元--销售文件

据路透周二获得的销售文件显示，客户包括Victoria's Secret 的全球领先贴身内衣制造商--维珍妮国际（控股）有限公司拟在香港首次公开发售（IPO）筹高至18.8亿港元。

--中港个股：中国平安核心金融与互联网金融并进，冀五年内跻身全球前30

中国第二大寿险公司--中国平安总经理任汇川周二表示，未来10年,平安将实施核心金融业务与互联网金融业务协同并进的策略，目标是五年内公司规模和市值能够跻身全球前30位。

--中国个股：万达院线与中信牵手，优先承租后者商业项目中的影院业态

中国最大的电影院线公司--万达院线周二公告称，已与中信商业管理公司战略合作，万达院线将可以优先承租中信商业拥有及未来拥有的商业项目中的影院业态。 (完)