法国个股：阿海珐和法国电力集团邀请三菱重工业投资子公司

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透东京9月22日 - 据日本经济新闻周二报道，法国核能公司阿海珐 和法国电力集团(EDF) 已邀请日本三菱重工业 投资于阿海珐的核反应堆子公司。
法国电力集团7月份时同意收购阿海珐核反应堆子公司Areva NP的51%-75%的股份，该交易对法国而言十分重要，因为法国四分之三的电力来源于核电。法国电力集团称将寻找合作伙伴接纳上述公司少数股份。
日本经济新闻援引知情人士的话称，法国电力集团和三菱重工业不久或将启动谈判。
当前尚未立即联系到三菱重工业和阿海珐管理人士置评。(完) (编译 孙国玉；审校 张荻)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”