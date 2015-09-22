法国个股：阿海珐和法国电力集团邀请三菱重工业投资子公司

路透东京9月22日 - 据日本经济新闻周二报道，法国核能公司阿海珐 和法国电力集团(EDF) 已邀请日本三菱重工业 投资于阿海珐的核反应堆子公司。

法国电力集团7月份时同意收购阿海珐核反应堆子公司Areva NP的51%-75%的股份，该交易对法国而言十分重要，因为法国四分之三的电力来源于核电。法国电力集团称将寻找合作伙伴接纳上述公司少数股份。

日本经济新闻援引知情人士的话称，法国电力集团和三菱重工业不久或将启动谈判。