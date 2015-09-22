台湾汇市：台币收创半个月新低，因国际美元走强及外资持续汇出

* 外资持续汇出，全天净汇出逾1.5亿美元

* 台币贬破32.600引出口商抛美元

* 预估明日实质交易区间暂看32.600-32.800

路透台北9月22日 - 台币兑美元 周二收盘续贬创半个月新低。汇银人士表示，在国际美元走强、外资持续汇出等带动下，今天台币实质汇价明显走弱；但随台币贬破32.600价位吸引出口商大举抛售美元，使台币获支撑。

多位交易员指出，由于国际美元转强，今天韩元、日圆、新币和欧元等全面走贬，台币随韩元等走贬，但出口商看到台币贬值，纷纷抛售美元。

〞出口商的力道实在太强了，外资买盘被出口商击溃，外商银行捉一捉就收手，等待更好的价格才出手。〞一位大型公股商银交易员说。

汇银人士表示，今天外资在台股虽仅微幅卖超，但昨天卖超逾百亿台币，今天持续汇出，净汇出逾1.5亿美元。

一位大型外资保管行交易员称，今天台币贬破32.600即吸引出口商大砍美元，让早盘一度急着买美元的外资态度转趋观望，午后外资汇出力道明显减弱；但出口商则续砍美元，盘中因瞬间卖太多美元，台币一度升破32.600价位。

今日台币收盘创半个月新低，前低为9月8日收在33.003。

韩国韩元兑美元 在本地市场收跌0.4%至1,179.2韩元，受美元上涨影响。

台湾股市周二收盘随亚股小升。分析师表示，美股信心回稳而反弹，金融市场持续在升息与否的情绪与环境中反覆；本周台股也密切观察台湾央行周四的理监事会议结论。

台湾证券交易所周二资料显示，外资及陆资在台股卖超0.05亿台币，连续两个交易日卖超共计110亿台币；上交易日修正后为卖超109.95亿台币。

路透调查显示，超过半数的受访者认为，随着美联储决议维持利率不变，台湾央行周四(24日)可能降息半码(0.125个百分点)，为2009年以来首次，因经济表现异常疲弱。

海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，目前一个月天期美元/台币换汇点由折价转为溢价，显示预期台币趋贬。一个月美元/台币远汇 尾盘报32.790/32.820，上日收在32.645。

今日台币实质交易区间在32.598-32.712；上日交易区间在32.405-32.860。交易员预估，明日台币实质交易区间暂看32.600-32.800。

本周国际重要经济数据和事件：

9/22(二)：美国里奇蒙联邦储备银行9月综合制造业指数；美国联邦住房金融局(FHF A)7月房价指数；亚特兰大联邦储备银行总裁洛克哈特在阿拉巴马州全球事务委员会发表演说。

9/23(三)：台湾公布8月工业生产指数年变动率、中国财新9月制造业PMI初值、美国9月Markit制造业PMI初值；欧元 区、德国及法国等9月Markit制造业PMI初值；新西兰8月进出口及贸易收支；加拿大7月零售销售；法国第二季 国内生产总值(GDP)修正值；欧洲央行总裁德拉吉在欧洲议会听证会上发言；英国央行举行金融政策委员会(FP C)会议；亚特兰大联邦储备银行总裁洛克哈特在当地扶轮社发表讲话。

9/24(四)：台湾央行宣布利率决定；美国9月堪萨斯城联储制造业综合指数；美国8月新屋销售年率；美国芝加哥联储 8月全国活动指数；美国8月耐久财订单；英国银行业者协会(BBA)8月抵押贷款批准件数；德国及法国公布9月 企业景气判断指数；德国10月GfK消费者信心指数；德国及法国9月企业景气指数；美联储主席叶伦在马萨诸塞 大学阿默斯特分校经济系发表讲话；欧洲央行管理委员会委员利卡宁在芬兰央行新闻发布会上发表有关货币政 策的讲话；欧洲央行公布定向长期再融资操作(TLTRO)情况；挪威央行举行议息会议。

9/25(五)：美国第二季GDP终值、美国密西根大学9月消费者信心指数；美国9月Markit综合PMI初值；美国第二季企业 获利修正值；美国8月建筑许可修正值；欧元区8月M3货供额；圣路易斯联行总裁德参与题为“货币政策新方向 ”的讨论；堪萨斯城联储总裁乔治就经济状况和货币政策发表讲话；英国央行公布FPC会议声明。 16:00 台币/美元 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日

报价 亿美元 台北外汇经纪公 32.971 32.939 32.598-33.000 32.990 7.93 7.39 司 元太外汇经纪公 32.972 32.937 32.599-32.992 32.992 3.49 3.38 司 无本金交割远期外汇(NDF) 最新报价 上日现货收盘时水准

美元/台币一个月期 0.030/0.040 -0.010/0.005 美元/台币六个月期 0.015/0.035 -0.035/-0.010 (完)

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Tullett Prebon台币NDF报价 (记者 罗两莎；审校 张喜良)