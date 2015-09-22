台湾汇市：台币早盘实质汇价走贬，因国际美元走强及外资持续汇出

路透台北9月22日 - 台币兑美元 周二早盘实质汇价走贬。交易员表示，受到外资持续汇出影向，盘初台币一度大幅走贬，但在韩元走稳及出口商进场抛售美元之下，使台币获支撑，贬幅略为缩减。

他们指出，随着国际美元走强，及早盘多家外资保管行持续买入美元，台币早盘一度贬至32.700以上，但随即吸引出口商进场抛售美元。

〞外资拿的很积极，出口商眼见机不可失，美元卖单蜂拥而至，他们一直卖、一直卖。〞一位大型商银交易员说。

一大型外资保管行交易员亦称，外资大买美元使台币明显走贬，出口商看到台币贬破32.700的诱人价位，纷纷抛出美元，因瞬间抛出大量美元，才让台币未续贬，亦使32.700以上价位仅短暂出现。

本地时间10:41，台股股市加权指数 上涨0.58%。韩元兑美元 则报1,174.8，上日收在1,174.7。

台币早盘实质交易区间落在32.649-32.712；上日交易区间在32.405-32.860。

美元周二在近两周最高点徘徊，美元多头似乎已经摆脱了对美国联邦储备理事会(美联储/FED)上周决定推迟加息的失望情绪。

海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，目前一个月期美元/台币换汇点转为微幅溢价；一个月美元/台币远汇 报32.660/32.690，上日收在32.645。

交易员预测今日实质交易区间： • 32.600-32.750

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