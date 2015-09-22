中国反腐：证监会主席助理张育军涉严重违纪被免职--中组部

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透北京9月22日 - 新华网周二报导，中央组织部有关负责人证实，中国证监会主席助理、党委委员张育军涉嫌严重违纪，中央已决定免去其领导职务。
上周三中纪委网站刊登消息称，证监会主席助理张育军涉嫌严重违纪，目前正接受组织调查。
根据证监会网站披露其简历显示，张育军自2012年8月起任中国证券监督管理委员会党委委员，并于同年9月起任中国证券监督管理委员会主席助理。
公开信息显示，现年52岁的张育军是经济学博士、法学博士。历任中国证监会办公室副主任、深交所副总经理、总经理、深圳证券监管办公室党委书记、主任、上交所党委副书记、总经理。2012年8月任中国证监会党委委员。2012年9月任中国证监会主席助理。(完) (发稿 沈燕; 审校 杨淑祯)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”