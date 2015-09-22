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亚洲 | 2015年 9月 22日 星期二 10:46 BJT

韩国金融市场：股市在汽车生产商类股提振下微涨；韩元下滑

外资和国内机构分别卖超韩股227亿韩元和237亿韩元。

汇市方面，韩元兑美元走贬，反映美元自上周美联储维持利率不变后的市场失望情绪中反弹。

韩元兑美元 跌0.1%至1,176.0。

东部证券外汇分析师Yuna Park称，韩元跌幅可能有限，本地出口商在约1,180附近水准有结算需求。

12月三年期公债期货 跌0.04点至109.70。

0208GMT 上日收市价

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韩元/美元 1,176.0 1,174.7

日圆/韩元 9.7690/739 9.7657

韩国公债期货 * 109.70 109.74

韩国综合股价指数 1,970.16 1,964.68

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* 为三年期公债近月期约报价。

(附注：韩元即港台惯用的韩圜)。

如欲浏览韩国现货公债报价，请点选

如欲浏览韩国公债期货主力合约报价，请点选 (完)

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法股CAC-40指数 (编译 刘秀红/汪红英/张若琪 审校 白云/李婷仪/王兴亚)

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