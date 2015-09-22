新加坡企业：淡马锡等投资者承诺向一家创投基金投资总计6,500万美元

路透新加坡9月22日 - 新加坡国有投资机构淡马锡控股已与其他投资者共同承诺将向一家创投基金投资总共6,500万美元。该基金由新加坡的Jungle Ventures发起，将向约20个科技初创企业进行投资。

该基金预计三个月内完成1亿美元的融资。其他投资者包括新加坡国立研究基金会以及家族办公室。

Jungle Ventures的共同创始人Anurag Srivastava告诉路透，包括后续投资在内，该基金将向每家公司投资大约300万至600万美元。

Jungle Ventures的前一轮融资是在2012年，当年的投资已有三笔开花结果，其中包括今年初印度移动通信营销初创公司ZipDial被推特 收购。(完) (编译 孙国玉；审校 徐文焰)