新加坡企业：淡马锡等投资者承诺向一家创投基金投资总计6,500万美元

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透新加坡9月22日 - 新加坡国有投资机构淡马锡控股已与其他投资者共同承诺将向一家创投基金投资总共6,500万美元。该基金由新加坡的Jungle Ventures发起，将向约20个科技初创企业进行投资。
该基金预计三个月内完成1亿美元的融资。其他投资者包括新加坡国立研究基金会以及家族办公室。
Jungle Ventures的共同创始人Anurag Srivastava告诉路透，包括后续投资在内，该基金将向每家公司投资大约300万至600万美元。
Jungle Ventures的前一轮融资是在2012年，当年的投资已有三笔开花结果，其中包括今年初印度移动通信营销初创公司ZipDial被推特 收购。(完) (编译 孙国玉；审校 徐文焰)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”