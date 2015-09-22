澳新汇市：澳新货币兑欧元维持涨势，市场料欧洲央行进一步放松政策

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
相反，包括欧洲央行和日本央行在内的其它主要央行表示，可能会扩大刺激政策。
因此，欧元/澳元 跌至三周低点附近报1.5680澳元，一个月内跌幅约为0.10。下一关键支撑位料在1.5587。
欧元/新西兰元 持于1.7719新西兰元，脱离周一所及高点1.7859，上月最高升至1.8138。
日本市场依然休市，本周市场重点关注周三中国的PMI初值数据，以寻找该国经济状况以及大宗商品需求的线索。中国是澳洲最大的贸易伙伴国。
澳元支撑位料为10日移动均线所在的0.7130美元，随后为0.7090，阻力位在0.7180。
新西兰元/美元 跌至0.6308美元，周一下跌1.4%。不过该货币对仍没有脱离本月迄今的交投区间0.6244-0.6458。(完)
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(编译 孙国玉/郑茵 审校 戴素萍/李爽)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”