澳新汇市：澳新货币兑欧元维持涨势，市场料欧洲央行进一步放松政策

相反，包括欧洲央行和日本央行在内的其它主要央行表示，可能会扩大刺激政策。

因此，欧元/澳元 跌至三周低点附近报1.5680澳元，一个月内跌幅约为0.10。下一关键支撑位料在1.5587。

欧元/新西兰元 持于1.7719新西兰元，脱离周一所及高点1.7859，上月最高升至1.8138。

日本市场依然休市，本周市场重点关注周三中国的PMI初值数据，以寻找该国经济状况以及大宗商品需求的线索。中国是澳洲最大的贸易伙伴国。

澳元支撑位料为10日移动均线所在的0.7130美元，随后为0.7090，阻力位在0.7180。

新西兰元/美元 跌至0.6308美元，周一下跌1.4%。不过该货币对仍没有脱离本月迄今的交投区间0.6244-0.6458。(完)

全球汇市简讯 英文汇市简讯页面

全球汇市报导 汇市技术面解析

所有外汇新闻 汇率路透调查

美加经济指标预测 欧洲经济指标预测

指标利率一览 澳元、新西兰元报导

英镑报导 台币报导

人民币报导 韩元报导

南非兰特报导 全部现汇报价

亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价

纽约盘现汇报价