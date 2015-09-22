台湾货币市场：跨季拆款需求一般，静候央行利率决议

* 跨季拆款需求普通 * 市场仍认为降息机率存在 * RP利率往低档靠拢 记者 董永年 路透台北9月22日 - 台湾银行短率周二持稳低位。资金调度人士指出，提供跨季拆款金融机构变多，由于 调度无虞，需求方以静制动，待周四理监事会议决定利率后，再行拆入跨季资金不迟。 他们表示，无论央行降息与否，宽松货币政策方向不会改变，待季底紧缩因素消除，视隔拆利率调整幅度 ，包括短票、债市附买回(RP)等利率仍有下探空间。 〞跨季需求普通，他们还是先处理月内落点。〞一位拆出方的大型金融机构人士说。 他表示，由于周四承作一周拆款就可以跨季，届时成本更低，这或许是目前需求并不热络的原因。 他们认为，虽然昨日央行的书面报告显示降息机率偏低，但市场的预期并未大幅转向，降与不降机率仍各 半。 台湾央行周一在送交立法院的业务报告表示，货币信用维持宽松，足以支应经济活动所需资金。物价并 非普遍走低，尚不至于造成通货紧缩。 路透调查显示，超过半数的受访者认为，随着美国联邦储备理事会(FED)决议维持利率不变，台湾央行周 四(24日)可能降息半码(0.125个百分点)，为2009年以来首次，因经济表现异常疲弱。 本地时间14:19 今日报价 上日收盘 台币兑美元 32.668 32.939 台湾加权股价指数<.TWII 8,365.92 8,307.04 > 隔夜银行间拆款加权平均 0.320% 0.320% 利率 --隔夜拆款利率区间 0.280-0.350% 0.280-0.370% --一周拆款利率区间 0.320-0.400% 0.320-0.400% --两周拆款利率区间 0.320-0.450% 0.320-0.450% **短票利率不变** 短票方面，票券商交易员表示，短票利率持稳未变，央行理监事会议在即，届时无论降息与否，目前的宽 松环境仍对票券商有利。 〞还在等央行，短票与拆款利率已多少反映降息预期，若真降半码，短票利率顶多下调2-3个点。〞一位 大型票券公司交易主管说。 票券商交易主管认为，即使央行周四维持利率不变，以目前拆款利率来看，还是有利于票券商的资金调度 。 大型票券商与银行间承作的自保30天跨季短票主要成交在0.46-0.47%，月内短票则成交在0.45-0.46%；60 天期、90天期短票分别成交在0.47%及0.48%，皆持平上日。 据集保的资料显示，不分承作对象，上日30天自保短票次级买卖断平均成交利率落在0.465%，前日在0.46 7%；上日成交量87.12亿台币，前日143.35亿台币。 今日央行存单到期金额为5,496.5亿台币，存单到期发行金额稍晚公布。 本周台湾央行存单到期金额为1兆(万亿)287.3亿台币，余日落点分别为周三1,482.8亿、周四1,911.5亿、 周五866.5亿。 拆款中心资料 显示，修正后周一超额准备为343亿台币，累积超额准备为4,442亿台币、 加计前期1 %的超额准备5,793亿台币。 **RP利率往低档靠拢** 债市附买回(RP)市场方面，交易员表示，今日RP利率稳在低档并逐渐靠向低位，多以到期续做为主，将继 续观望周四央行理监事会议的决定，但无论降不降息，季底过后RP利率仍有下调空间。 〞央行宽松货币政策很明确，第四季短率会继续往下。〞一位证券商交易员说。 另一大型票券商交易员则称，由于隔拆利率缓慢下行，一般天期RP利率也往极短天期靠拢，且极短天期利 率也不排除下调的机会。 今日月内证券商公债的附买回利率主要成交在0.47%，跨月在0.48%；10天期以上公司债RP主要成交在0.58 %，少数成交在0.57%，大致持平上日。 大型票券商与金融机构承作的极短天期公债附买回利率区间落在0.42-0.44%；极短天期公司债RP利率区间 则落在0.45-0.48%，报价皆同于上日；债券附买回成交利率高低与票券商条件及承作对象不同，有所差异。( 完) (审校 林高丽)