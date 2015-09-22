中国汇市：人民币早盘随中间价续跌，客盘购汇需求减少致成交萎缩

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
* 人民币早盘随中间价续跌
* 中间价下探一周半低点
* 总理喊话继续稳定汇率预期
* 客盘购汇需求减少，成交续减
路透上海9月22日 - 人民币兑美元即期 周二早盘续跌并逼近一周低点，中间价亦下探一周半新低。交易员称，总理重申人民币不存在持续贬值基础，继续稳定汇率预期，客盘购汇需求亦减少，成交萎缩；央行虽仍需出手维稳但压力已明显减少，汇率料续持稳。
他们并指出，人民币维持整体稳定并非让汇率维持不动，而不刻意将汇率维持在某一个价格，更能化解干预指责，符合市场化的趋势。目前离岸CNH 与在岸人民币价差维持在300点子以内，若贬值预期继续淡化，两地价差料逐渐收窄。
“（人民币汇率）上下动动，对外面也好说。上次（央行）把境外USD/CNH价格打下来，明智之举啊，现在央行轻松就稳定住市场，外储也不会减少太快。”一中资行交易员表示。
北京时间11:21，人民币兑美元 即期报6.3733元，上日收报6.3691元。今日人民币兑美元中间价 报6.3721元，上日中间价为6.3676元。人民币兑美元即期早盘成交量 为45亿美元，较上日半日55亿美元减少近两成。
中国国务院总理李克强周一强调，中国完善人民币汇率中间价报价机制，使人民币汇率形成机制更加市场化，人民币不存在持续贬值的基础，也绝不主张打货币战。
全球汇市方面，美元周二在近两周最高点徘徊，美元多头似乎已经摆脱了对美联储上周决定推迟加息的失望情绪。交易商称，美元迅速反弹背后的原因包括季末的美元需求、美债收益率上升、以及美联储官员的一系列讲话令市场仍预计美联储今年可能加息。
中国外汇交易中心周二更新的11点人民币兑美元参考汇率为6.3734。外汇交易中心自8月24日开始，每天五次，分别为上午10点、11点、下午2点、3点和4点时发布一个参考汇率。
海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.5855元, 上日尾盘为6.578元。香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.402/6.402元, 上一交易日尾盘报6.3985元。
中国央行8月11日宣布完善人民币兑美元汇率中间价报价，以增强其市场化程度和基准性。自当日起做市商在每日银行间外汇市场开盘前，参考上日银行间外汇市场收盘汇率，综合考虑外汇供求情况以及国际主要货币汇率变化向中国外汇交易中心提供中间价报价，并一次性贬值近2%。（完） (发稿 张金栋; 审校 张喜良)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”