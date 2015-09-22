中国汇市：人民币早盘随中间价续跌，客盘购汇需求减少致成交萎缩

* 人民币早盘随中间价续跌

* 中间价下探一周半低点

* 总理喊话继续稳定汇率预期

* 客盘购汇需求减少，成交续减

路透上海9月22日 - 人民币兑美元即期 周二早盘续跌并逼近一周低点，中间价亦下探一周半新低。交易员称，总理重申人民币不存在持续贬值基础，继续稳定汇率预期，客盘购汇需求亦减少，成交萎缩；央行虽仍需出手维稳但压力已明显减少，汇率料续持稳。

他们并指出，人民币维持整体稳定并非让汇率维持不动，而不刻意将汇率维持在某一个价格，更能化解干预指责，符合市场化的趋势。目前离岸CNH 与在岸人民币价差维持在300点子以内，若贬值预期继续淡化，两地价差料逐渐收窄。

“（人民币汇率）上下动动，对外面也好说。上次（央行）把境外USD/CNH价格打下来，明智之举啊，现在央行轻松就稳定住市场，外储也不会减少太快。”一中资行交易员表示。

北京时间11:21，人民币兑美元 即期报6.3733元，上日收报6.3691元。今日人民币兑美元中间价 报6.3721元，上日中间价为6.3676元。人民币兑美元即期早盘成交量 为45亿美元，较上日半日55亿美元减少近两成。

中国国务院总理李克强周一强调，中国完善人民币汇率中间价报价机制，使人民币汇率形成机制更加市场化，人民币不存在持续贬值的基础，也绝不主张打货币战。

全球汇市方面，美元周二在近两周最高点徘徊，美元多头似乎已经摆脱了对美联储上周决定推迟加息的失望情绪。交易商称，美元迅速反弹背后的原因包括季末的美元需求、美债收益率上升、以及美联储官员的一系列讲话令市场仍预计美联储今年可能加息。

中国外汇交易中心周二更新的11点人民币兑美元参考汇率为6.3734。外汇交易中心自8月24日开始，每天五次，分别为上午10点、11点、下午2点、3点和4点时发布一个参考汇率。

海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.5855元, 上日尾盘为6.578元。香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.402/6.402元, 上一交易日尾盘报6.3985元。