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亚洲 | 2015年 9月 22日 星期二 11:31 BJT

《汇市简讯》美元指数略跌，技术讯号呈中性

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* 亚洲市场早盘略跌，东京市场仍因假期休市。

* 投资者等待美联储主席叶伦周四的演说，希望从中厘清政策方向。

* E-迷你标普500指数期货跌0.2%，中国沪综指上涨0.7%，明晟亚太地区除日本外股指持平，美国原油下跌0.9%。

* 20日波林格区间收缩，动能研究显示5日、10日及20日移动均线呈现中性。

* 显示盘整，支撑位在伦敦汇市低点95.03、阻力位在亚洲时段稍早时高点95.92。

* 浏览图表link.reuters.com/zes65w

(完) (编译 李婷仪 审校 于春红)

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