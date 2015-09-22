《汇市简讯》美元指数略跌，技术讯号呈中性

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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* 亚洲市场早盘略跌，东京市场仍因假期休市。
* 投资者等待美联储主席叶伦周四的演说，希望从中厘清政策方向。
* E-迷你标普500指数期货跌0.2%，中国沪综指上涨0.7%，明晟亚太地区除日本外股指持平，美国原油下跌0.9%。
* 20日波林格区间收缩，动能研究显示5日、10日及20日移动均线呈现中性。
* 显示盘整，支撑位在伦敦汇市低点95.03、阻力位在亚洲时段稍早时高点95.92。
* 浏览图表link.reuters.com/zes65w
(完) (编译 李婷仪 审校 于春红)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”