中国货币市场：大行供给稳定隔夜仍稍偏紧，季末前机构心态显谨慎

路透上海9月22日 - 中国银行间市场周二主要回购利率 隔夜及七天略跌，14天稍涨。交易员表示，季末临近，隔夜资金略显紧俏，14天需求亦逐步升温，不过场内大行资金供给稳定提供保障，整体资金面仍无大碍，而央行公开市场逆回购正好对冲当日到期量则驰援有限。

交易员称，季末将至市场谨慎心态升温，但央行本周还将辅以国库投放彰显呵护资金心态，叠加存准考核实施新规，定向工具又随时待命，料流动性仍将平稳。

“偏紧一些，早上隔夜比较明显，后来国开等大行稳定在出，就好一些。”上海一银行交易员表示，机构融出长期资金开始增多，14天资金需求也大起来了。

她并指出，公开市场正好对冲当日到期，也没多大帮助，不过资金拆借也不是说完全不好借，也就是季末因素的短期扰动。

央行周二公开市场进行500亿元人民币七天期逆回购，规模与上周同期持平，利率也未有变化。交易员认为，目前市场流动性较为稳定，加之周四还有国库现金定存补充，公开市场操作仍有条件维持中性。随着季末渐近，央行预计会根据市场需求，适时增加逆回购供给，并且不排除使用MLF等工具避免资金出现大波动。

上海另一银行交易员认为，央行周四还将放国库现金，呵护资金意图明显，加上存准新规之后，预计季末资金大幅波动概率也不大。

财政部和央行将于周四(24日)进行今年第九期中央国库现金管理商业银行定期存款招标，计划存款量600亿元人民币，期限六个月(182天)。

央行自9月15日起改革存款准备金考核制度，由时点法改为平均法考核，允许金融机存款准备金日终余额与准备金考核基数之比低于法定存款准备金率1个(含)百分点以内。

以下为主要货币市场利率报价:

北京时间12:08 今日(%) 上日(%) 变动(bp)

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质押式回购加权平均利率

其中:隔夜 1.8752 1.8857 -1.05

七天 2.3719 2.3722 -0.03

14天 2.6941 2.6416 +5.25

上海证交所质押式回购利率

其中:隔夜 2.2950 1.9550 +34.00

七天 2.4900 1.9550 +53.50

14天 2.4550 2.3500 +10.50

回购定盘利率

其中:隔夜 1.8800 1.8800 +0.00

七天 2.3700 2.3600 +1.00

14天 2.7000 2.6300 +7.00

Shibor

其中:隔夜 1.9080 1.9010 +0.70

七天 2.3970 2.3910 +0.60

三个月 3.1448 3.1410 +0.38