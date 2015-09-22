香港新股：全球领先内衣制造商维珍妮IPO拟筹高至18.8亿港元--销售文件

路透香港9月22日 - 据路透周二获得的销售文件显示，客户包括Victoria's Secret 的全球领先贴身内衣制造商--维珍妮国际（控股）有限公司拟在香港首次公开发售（IPO）筹高至18.8亿港元。

文件显示，维珍妮设定招股价区间为每股5.38-6.38港元，未计超额配售权初步拟发售2.95亿股新股，集资15.87-18.82亿港元（2.05-2.43亿美元）。

该公司已锁定两名基础投资者--L(Overseas) Holdings LP以及Tianhai International各认购其1,000万美元的股份。

以招股价上限计，维珍妮上市后市值约75.3亿港元（9.71亿美元）。公司拟将集资所得七成款项用于扩充产能和加强研发能力，三成于偿还债项和补充营运资金。

该股今天开始接受机构投资者认购，预计10月8日在联交所挂牌上市，新股编号“2199.HK”，摩根士丹利 担任IPO的独家保荐人。

维珍妮于2010年成立，以IDM（创新设计制造商）业务模式为多个知名品牌提供贴身内衣和功能性运动类产品，按2014年的产量计为全球最大的胸围制造商，主要客户包括美国最大内衣零售商L Brands 旗下Victoria's Secret、PVH 旗下Calvin Klein、由Under Armour 拥有的Under Armour等等。

该公司于2013、14及15年财年收入分别为29、38及42亿港元，经调整年度溢利分别1.13、2.08及3.35亿港元。（完）