路透基点：台新银行启动三商行五年期循环贷款，规模20亿新台币--TRLPC

路透香港9月22日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，台新银行已启动为百货公司运营商三商行安排的五年期循环贷款。该贷款规模为20亿新台币(6,100万美元)，台新银行担任唯一牵头行、簿记行兼额度代理行。

三商行董事长为贷款担保人。贷款利率较台北金融业拆款定盘利率(TAIBOR)加码75个基点。税前最低利率为1.7%。

受邀银行按三档承贷额参贷：出资不低于4亿新台币，可获牵头行头衔，前端费为15个基点；出资2亿至3.99亿元，可获经理行头衔，前端费为8个基点；如果出资新台币1亿至1.99亿元，获一般参贷行头衔，前端费为5个基点。承诺费为20个基点。回覆截止时间为10月2日。

贷款资金将用作一般运营资金以及一笔21.6亿新台币五年期循环贷款的再融资，此为三商行2011年9月份所借。

当时也是由台新银行牵头办理该宗贷款，利率较90天期次级商业票据利率加码80个基点。