《全球汇市》美元接近两周高位，受今年美联储仍可能加息的预期支撑

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
叶伦讲话前，周三将要公布的中国9月财新制造业采购经理人指数(PMI)初值将成为关注焦点。由于全球经济成长以及中国经济趋弱的疑虑不散，这份报告将为市场奠定基调。
上次公布的8月数据显示，中国制造业萎缩速度为近六年半来最大，刺激了全球股市抛售。
Nordea Bank驻新加坡的交易主管Jesper Bargmann表示，若PMI数据再次疲弱可能引发更多的市场动荡，不过反应可能比上个月来得温和。 “那时中国股市处于极度震荡当中。现在一切都要比那时更冷静一点了，”他表示。
纽约 当日 今年来 2014年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.1192 1.1186 0.05 -7.48 1.2097
美元/日圆 120.46 120.53 -0.06 0.84 119.68
欧元/日圆 134.82 134.82 0.00 -7.16 144.78
美元/瑞郎 0.9719 0.9711 0.08 -2.23 0.9941
英镑/美元 1.5507 1.5505 0.01 -0.42 1.5573
美元/加元 1.3233 1.3254 -0.16 13.90 1.1618
澳元/美元 0.7125 0.7129 -0.06 -12.77 0.8168
新西兰元/美元 0.6314 0.6315 -0.02 -19.02 0.7797
澳元/日圆 85.830 85.930 -0.12 -12.18 97.750
新西兰元/日圆 76.060 76.110 -0.07 -18.65 93.310
英镑/日圆 186.80 186.88 -0.04 0.52 186.38
澳元/新西兰元 1.1274 1.1275 -0.01 7.69 1.0469
附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”