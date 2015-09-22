《全球汇市》美元接近两周高位，受今年美联储仍可能加息的预期支撑

叶伦讲话前，周三将要公布的中国9月财新制造业采购经理人指数(PMI)初值将成为关注焦点。由于全球经济成长以及中国经济趋弱的疑虑不散，这份报告将为市场奠定基调。

上次公布的8月数据显示，中国制造业萎缩速度为近六年半来最大，刺激了全球股市抛售。

Nordea Bank驻新加坡的交易主管Jesper Bargmann表示，若PMI数据再次疲弱可能引发更多的市场动荡，不过反应可能比上个月来得温和。 “那时中国股市处于极度震荡当中。现在一切都要比那时更冷静一点了，”他表示。

纽约 当日 今年来 2014年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.1192 1.1186 0.05 -7.48 1.2097

美元/日圆 120.46 120.53 -0.06 0.84 119.68

欧元/日圆 134.82 134.82 0.00 -7.16 144.78

美元/瑞郎 0.9719 0.9711 0.08 -2.23 0.9941

英镑/美元 1.5507 1.5505 0.01 -0.42 1.5573

美元/加元 1.3233 1.3254 -0.16 13.90 1.1618

澳元/美元 0.7125 0.7129 -0.06 -12.77 0.8168

新西兰元/美元 0.6314 0.6315 -0.02 -19.02 0.7797

澳元/日圆 85.830 85.930 -0.12 -12.18 97.750

新西兰元/日圆 76.060 76.110 -0.07 -18.65 93.310

英镑/日圆 186.80 186.88 -0.04 0.52 186.38

澳元/新西兰元 1.1274 1.1275 -0.01 7.69 1.0469

附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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