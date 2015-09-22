版本:
中国
市场报道 | 2015年 9月 22日 星期二 13:54 BJT

《汇市简讯》伦敦盘初：新兴市场不安情绪未退

0538GMT

* 澳元/美元跌0.1%，美元/日圆和欧元/美元近持平，美元/马币(林吉特)涨0.5%，美元/坡元升0.2%

* E-迷你标普期指跌0.19%，中国沪综指涨1.08%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数升0.34%，布兰特原油下滑0.96%，美国原油跌1.3%

* 习近平称将推进人民币改革，外汇储备仍然充足

* 美联储暂不升息后，叶伦面临政策方向质疑

* 中国多次降息并未惠及中小企业，贷款利率不降反升

* 日本仍休市

(完)

全球汇市简讯 英文汇市简讯页面

全球汇市报导 汇市技术面解析

所有外汇新闻 汇率路透调查

美加经济指标预测 欧洲经济指标预测

指标利率一览 澳元、新西兰元报导

英镑报导 台币报导

人民币报导 韩元报导

南非兰特报导 亚洲盘现汇报价

欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价

全部现汇报价 (编译 张若琪 审校 白云)

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐