《汇市简讯》伦敦盘初：新兴市场不安情绪未退

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，受技术性买盘带动
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
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* 澳元/美元跌0.1%，美元/日圆和欧元/美元近持平，美元/马币(林吉特)涨0.5%，美元/坡元升0.2%
* E-迷你标普期指跌0.19%，中国沪综指涨1.08%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数升0.34%，布兰特原油下滑0.96%，美国原油跌1.3%
* 习近平称将推进人民币改革，外汇储备仍然充足
* 美联储暂不升息后，叶伦面临政策方向质疑
* 中国多次降息并未惠及中小企业，贷款利率不降反升
* 日本仍休市
(完)
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全部现汇报价 (编译 张若琪 审校 白云)
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
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路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五上涨，指标3月合约 创下六个月高位，交易商称，因来自出口商和乙醇生产商的需求强劲。