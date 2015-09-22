《中国新债预测》三年国债利率均值2.89%低于二级，配置需求支撑仍在

* 招标品种：财政部三年期固息国债

* 招标金额：300亿元人民币

* 招标时间：周三9:30-10:30

* 受访人数：10位(银行、券商)

* 预测区间：2.85%-2.97%

* 预测均值：2.89%(按各家机构预测值平均)

路透上海9月22日 - 中国财政部周三将招标发行三年期固息国债。路透调查显示，消息面平静期，债市二级走势较为纠结，不过从近期新债发行情况看，配置需求支撑仍在，明日国债定位料仍低于二级水平，预测均值为2.89%。

北京一银行交易员认为，尽管目前国债二级收益率水平已偏低，但“配置盘还是在，（新债中标利率）也高不了。”

华中一银行交易员谈到，上午国开行短债发的不错，一方面是返费较高，另外也显示市场相对谨慎的情绪，毕竟长端利率现在看不准。

他并指出，在债市短期僵持而配置需求仍不弱的局面下，机构的关注度也更为集中在一级市场上，“我们现在也是这种策略，二级不怎么拿债了，毕竟一级市场博点边际+手续费，还是更为保险一些。”

银行间市场固定利率国债到期收益率曲线 显示，三年期品种最新收益率为2.9905%；剩余期限约2.72年的固息国债150012券最新报价收益率 为2.9350%/2.9250%。

明日招标国债为财政部今年第22期附息国债，采用混合式招标方式，标的为利率。全部为竞争性招标，进行甲类成员追加投标。