国际油市：油价下跌，因疲弱经济成长态势打压需求前景

0600 GMT，美国原油期货 下跌0.64美元，报每桶46.04美元。布兰特原油期货 则跌0.48美元，报48.44美元。

分析师称，油价走跌是因为经济展望低迷且石油供应依然过剩。

“从油市观察全球增长和美国利率的先期征兆。”巴克莱周二在一篇大宗商品周期的报告中称。

“油价下跌对决策制定有重大影响，因为那引发可能出现通缩的疑虑，但也是因为那所呈现的全球需求信号，比可得宏观经济数据呈现出的景象更疲弱。”该行称。

其他分析师也表示，油价仍有下跌空间。包括高盛和澳新银行在内有数家银行，本月已下修油价预估。(完)

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