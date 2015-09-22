国际油市：油价下跌，因疲弱经济成长态势打压需求前景

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
0600 GMT，美国原油期货 下跌0.64美元，报每桶46.04美元。布兰特原油期货 则跌0.48美元，报48.44美元。
分析师称，油价走跌是因为经济展望低迷且石油供应依然过剩。
“从油市观察全球增长和美国利率的先期征兆。”巴克莱周二在一篇大宗商品周期的报告中称。
“油价下跌对决策制定有重大影响，因为那引发可能出现通缩的疑虑，但也是因为那所呈现的全球需求信号，比可得宏观经济数据呈现出的景象更疲弱。”该行称。
其他分析师也表示，油价仍有下跌空间。包括高盛和澳新银行在内有数家银行，本月已下修油价预估。(完)
NYMEX原油 NYMEX原油电子盘
NYMEX主力合约 伦敦布兰特主力合约
亚洲燃料油 亚洲柴油
亚洲石脑油 国际油市相关新闻 [CRU|PROD-CMN]
EIA/API周度库存比较 OPEC相关新闻
产油国官方售价英文原文 (编译 刘秀红/张若琪 审校 戴素萍/杜明霞)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”