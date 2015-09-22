台湾股市：收盘随亚股小升，关注央行本周利率决定

路透台北9月22日 - 台湾股市周二收盘随亚股小升。分析师表示，美股信心回稳而反弹，金融市场持续在升息与否的情绪与环境中反覆；本周台股也密切观察台湾央行周四的理监事会议结论。

台湾加权股价指数 收升0.71%或报8,365.92点；今日成交初值 为692.67亿台币，上交易日修正后为777.89亿。

台新投顾协理黄文清称，台湾经济表现仍疲弱，上日公布的外销订单年减8.3%表现还是很差，不过央行先前已宣示货币政策采宽松，也做了一系列的动作引导短率向下。

〞台湾央行有降息的可能性，不过股市没什么反应，有可能已经领先消化负面的经济成长前景，〞他说。

他认为，央行本次会议结果也可能采取更宽松的货币政策，料令股市取得更多资金活水，有利发展，不过需要时间发酵。预估台股先在8,200-8,600点之间震荡。

路透此前调查显示，超过半数的受访者认为，随着美联储(FED)决议维持利率不变，台湾央行周四(24日)可能降息半码(0.125个百分点)，为2009年以来首次，因经济表现异常疲弱。

本地时间14:05，MSCI亚太明晟指数 升0.52%，中国股市沪综指 涨1.24%，至于韩股 则收升0.88%。(完)

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