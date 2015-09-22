版本:
中国
亚洲 | 2015年 9月 22日 星期二 14:28 BJT

澳洲股市：收盘小涨，中国制造业PMI初值备受期待

路透悉尼9月22日 - 澳洲股市周二小幅上涨，受油气生产类股反弹提振，但在备受关注的中国制造业活动调查数据发布之前，投资者显得信心不足。

澳洲指标股指S&P/ASX 200指数 收高0.7%，或37.4点，至5,103.6点；周一下跌2.0%。

交易商称，中国定于周三公布的制造业采购经理人(PMI)调查将决定市场基调，如有走软迹象，则可能对风险偏好造成重大打击。

周一遭受猛烈抛盘的类股获得一定买盘。油气生产类股为表现最佳的类股之一，其中伍德塞德石油 收涨2.8%。(完)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐