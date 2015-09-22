澳洲股市：收盘小涨，中国制造业PMI初值备受期待

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透悉尼9月22日 - 澳洲股市周二小幅上涨，受油气生产类股反弹提振，但在备受关注的中国制造业活动调查数据发布之前，投资者显得信心不足。
澳洲指标股指S&P/ASX 200指数 收高0.7%，或37.4点，至5,103.6点；周一下跌2.0%。
交易商称，中国定于周三公布的制造业采购经理人(PMI)调查将决定市场基调，如有走软迹象，则可能对风险偏好造成重大打击。
周一遭受猛烈抛盘的类股获得一定买盘。油气生产类股为表现最佳的类股之一，其中伍德塞德石油 收涨2.8%。(完)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”