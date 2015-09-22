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市场报道 | 2015年 9月 22日 星期二 14:31 BJT

《汇市简讯》欧元/美元欧洲盘初遭遇抛压，关注100日均线切入位

0623GMT
    
    * 欧元/美元在亚洲时段持稳于1.1200，之后在欧洲盘初遭遇抛盘
    * 昨日低点1.1182下方的停损单遭触发后，在1.1265交投
    * 接下来的焦点为下方的100日均线切入位1.1150，空头动能显然相
当强劲
    * 9月8日低点为1.1152。除了技术面以外，今日没有太多影响交易商
的因素
    * 今日一直要到1400GMT公布欧元区9月消费者信心才有欧元相关数据
，预料该指数初值将为负7，上月为负6.80
    * 债券利率持平于昨日水准，美国与德国两年期公债间利差报94个基
点，10年期利差报152个基点(完)
   
      
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    全部现汇报价             

 (编译 张明钧; 审校 王洋)

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