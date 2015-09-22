《汇市简讯》欧元/美元欧洲盘初遭遇抛压，关注100日均线切入位

0623GMT * 欧元/美元在亚洲时段持稳于1.1200，之后在欧洲盘初遭遇抛盘 * 昨日低点1.1182下方的停损单遭触发后，在1.1265交投 * 接下来的焦点为下方的100日均线切入位1.1150，空头动能显然相 当强劲 * 9月8日低点为1.1152。除了技术面以外，今日没有太多影响交易商 的因素 * 今日一直要到1400GMT公布欧元区9月消费者信心才有欧元相关数据 ，预料该指数初值将为负7，上月为负6.80 * 债券利率持平于昨日水准，美国与德国两年期公债间利差报94个基 点，10年期利差报152个基点(完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 <FXBU ZZ> 全球汇市报导 汇市技术面解析 [TECH/FRX CN] 所有外汇新闻 汇率路透调查 [FRX-CPO LL] 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 [EU/ECI CN] 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 [AUD/ CN] 英镑报导 台币报导 [TWD/ CN] 人民币报导 韩元报导 [KRW/ CN] 南非兰特报导 亚洲盘现汇报价 AF X= 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 NF X= 全部现汇报价 (编译 张明钧; 审校 王洋)