中国电信：确保年内完成宽带提速和移动带宽资费下调30%的目标--工信部长

路透北京9月22日 - 中国工信部部长苗圩周二表示，确保年底前完成固定网络和宽带网络的提速目标，以及移动流量单位带宽平均资费水平下降30%的目标，助推大众创业和万众创新。

据新浪刊登苗圩在一次论坛的开幕致辞全文，他表示要全面实施宽带中国战略，加快推进网络城市和4G网络的建设，提升网络的性能，扩大普及规模，建设覆盖全国的大带宽，高速率的宽带网络。

他称，要推进网络提速降费，针对消费者反映热烈的网速不高，资费过高的问题督促电信企业做好各项提网速降资费的优惠措施。

同时，全面落实互联网+行动计划，重点抓好互联网+协同制造和互联网+中小微企业创业创新等重点行动；并加快推进信息化与工业化的深度融合，加快信息通信产业链协同创新，推动信息技术改造提升传统的产业。

数据显示，截止到7月底，全国4G用户数超过了2.5亿户，移动互联网的用户数达到9.37亿户，固定宽带网络的用户数达到了2.08亿户，平均接入的速率达到12.8兆，宽带网络资费保持持续下降。