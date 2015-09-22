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亚洲 | 2015年 9月 22日 星期二 15:03 BJT

新兴汇市：美国升息预期令亚币承压，马币跌至一周低位

亚洲 当日 今年以来 2014年

最新报价 上日尾盘 涨跌% 涨跌% 收市价

日圆 120.31 120.57 +0.22 -0.54 119.66

坡元 1.4117 1.4101 -0.11 -6.07 1.3260

台币 32.622 32.939 +0.97 -2.77 31.718

韩元 1177.28 1174.70 -0.22 -6.62 1099.30

泰铢 35.90 35.79 -0.31 -8.36 32.90

菲律宾披索 46.54 46.47 -0.15 -3.91 44.72

印尼卢比 14494.00 14450.00 -0.30 -14.59 12380.00

印度卢比 65.62 65.72 +0.15 -3.95 63.03

马币 4.2865 4.2635 -0.54 -18.43 3.4965

人民币 6.3741 6.3691 -0.08 -2.67 6.2040

(完)

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全部现汇报价 (编译 白云/刘秀红/汪红英；审校 张若琪/高琦/王兴亚)

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