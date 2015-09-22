台湾债市：10年券殖利率持于既有区间整理，交投淡静观望央行理监事会

* 10年债殖利率持于区间整理 * 交投淡静观望央行理监事会 * 明日104/12主交投料在1.17-1.20% 路透台北9月22日 - 台湾指标10年公债104/12期 殖利率周二开高收低；交易员表示，周四央 行理监事会议在即，市场观望气氛偏浓，104/12殖利率暂持在既有区间来回操作，今日该券殖利率一度升破1. 20%的高位即略见买盘承接，令殖利率由升翻跌进而收在日低。 他们指出，目前台债交易以短线抛补及调节部位为主，短线交投量能略降温，在央行理监事会利率决策变 数厘清前，104/12殖利率料续为区间盘整格局，交投暂缺明确方向，开盘或随美债窄幅波动，主交投暂难跳脱 现有区间。 〞(104/12)殖利率打高就找买点，资金太多还是需要配置。〞一位大型公股行库台债交易员说。 另位证券台债交易员也提及，因三位美联储官员谈话皆暗示美国今年升息的可能性犹存，且台湾8月外销 订单表现明显逊于预期，皆带动104/12早盘殖利率随美债趋升，但大型行库在1.20%上方的实质买盘仍在，致 该券殖利率反转收低，央行理监事会前料台债持续横向盘整。 交易员预估，明日10年公债104/12殖利率主要区间暂看在1.17-1.20%；五年公债104/9殖利率主要区间则 暂看在0.80-0.83%。 台湾经济部公布8月外销订单金额年减8.3%远逊预期，为连续第五个月衰退；若扣除春节因素，此跌幅创 下六年来最大。分析师认为，本周央行的利率决策很有可能降息以因应经济疲弱。 美国公债价格周一下跌，此前美国联邦储备理事会(美联储/FED)官员异口同声地发出了美国可能在年底升 息的暗示，且市场即将迎来新债供应，促使交易商降低公债仓位；其中指标10年期公债收益率报2.214%，较周 五尾盘上涨8个基点。 收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 年 期别 (基点) (亿台币) 期 10 104/12 -0.39 1.1861% 1.2085-1.1861% 63.00 此外，台湾股市 周二随亚股收涨0.71%。分析师表示，美股信心回稳而反弹，金融市场持续在升息 与否的情绪与环境中反覆；本周台股也密切观察台湾央行周四的理监事会议结论。 本周全球重要经济事件和数据包括： 9/22(二)：美国里奇蒙联邦储备银行9月综合制造业指数；欧元区9月消费者信心指数初值；美国联邦住房 金融局(FHFA)7月房价指数；英国9月工业联盟(CBI)总工业订单差值；澳洲第二季房价指数；瑞士8月贸易收支 ；中国国家主席习近平于22日-25日对美国进行国事访问；亚特兰大联邦储备银行总裁洛克哈特在阿拉巴马州 全球事务委员会发表演说；英国央行副总裁夏菲克在大卫-休谟学院主办的晚宴上讲话。 9/23(三)：台湾公布8月工业生产指数年变动率、中国财新9月制造业PMI初值、美国9月Markit制造业PMI 初值；欧元区、德国及法国等9月Markit制造业PMI初值；新西兰8月进出口及贸易收支；加拿大7月零售销售； 法国第二季国内生产总值(GDP)修正值；欧洲央行总裁德拉吉在欧洲议会听证会上发言；英国央行举行金融政 策委员会(FPC)会议；亚特兰大联邦储备银行总裁洛克哈特在当地扶轮社发表讲话。 9/24(四)：台湾央行宣布利率决定；美国9月堪萨斯城联储制造业综合指数；美国8月新屋销售年率；美国 芝加哥联储8月全国活动指数；美国8月耐久财订单；英国银行业者协会(BBA)8月抵押贷款批准件数；德国及法 国公布9月企业景气判断指数；德国10月GfK消费者信心指数；德国及法国9月企业景气指数；美联储主席叶伦 在马萨诸塞大学阿默斯特分校经济系发表讲话；欧洲央行管理委员会委员利卡宁在芬兰央行新闻发布会上发表 有关货币政策的讲话；欧洲央行公布定向长期再融资操作(TLTRO)情况；挪威央行举行议息会议。 9/25(五)：美国第二季GDP终值、美国密西根大学9月消费者信心指数；美国9月Markit综合PMI初值；美国 第二季企业获利修正值；美国8月建筑许可修正值；欧元区8月M3货供额；圣路易斯联行总裁德参与题为“货币 政策新方向”的讨论；堪萨斯城联储总裁乔治就经济状况和货币政策发表讲话；英国央行公布FPC会议声明。 30 104/11 没有成交 20 104/7 没有成交 10 104/12 1.1861 5 104/9 0.8120 3 104/1 没有成交 2 104/10 没有成交 (完) (记者 詹静宜; 审校 林高丽)