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亚洲 | 2015年 9月 22日 星期二 15:09 BJT

台湾债市：10年券殖利率持于既有区间整理，交投淡静观望央行理监事会

* 10年债殖利率持于区间整理
    * 交投淡静观望央行理监事会
    * 明日104/12主交投料在1.17-1.20%

    路透台北9月22日 - 台湾指标10年公债104/12期 殖利率周二开高收低；交易员表示，周四央
行理监事会议在即，市场观望气氛偏浓，104/12殖利率暂持在既有区间来回操作，今日该券殖利率一度升破1.
20%的高位即略见买盘承接，令殖利率由升翻跌进而收在日低。  
    
    他们指出，目前台债交易以短线抛补及调节部位为主，短线交投量能略降温，在央行理监事会利率决策变
数厘清前，104/12殖利率料续为区间盘整格局，交投暂缺明确方向，开盘或随美债窄幅波动，主交投暂难跳脱
现有区间。
    
    〞(104/12)殖利率打高就找买点，资金太多还是需要配置。〞一位大型公股行库台债交易员说。
    
    另位证券台债交易员也提及，因三位美联储官员谈话皆暗示美国今年升息的可能性犹存，且台湾8月外销
订单表现明显逊于预期，皆带动104/12早盘殖利率随美债趋升，但大型行库在1.20%上方的实质买盘仍在，致
该券殖利率反转收低，央行理监事会前料台债持续横向盘整。
   
    交易员预估，明日10年公债104/12殖利率主要区间暂看在1.17-1.20%；五年公债104/9殖利率主要区间则
暂看在0.80-0.83%。
    
    台湾经济部公布8月外销订单金额年减8.3%远逊预期，为连续第五个月衰退；若扣除春节因素，此跌幅创
下六年来最大。分析师认为，本周央行的利率决策很有可能降息以因应经济疲弱。 
    
    美国公债价格周一下跌，此前美国联邦储备理事会(美联储/FED)官员异口同声地发出了美国可能在年底升
息的暗示，且市场即将迎来新债供应，促使交易商降低公债仓位；其中指标10年期公债收益率报2.214%，较周
五尾盘上涨8个基点。 
                              
      收盘价                 涨跌幅      报价(%)          区间(%)     成交值
  年    期别                 (基点)                                 (亿台币)
  期                                                               
  10  104/12                  -0.39      1.1861%   1.2085-1.1861%      63.00
 
    此外，台湾股市       周二随亚股收涨0.71%。分析师表示，美股信心回稳而反弹，金融市场持续在升息
与否的情绪与环境中反覆；本周台股也密切观察台湾央行周四的理监事会议结论。            
    
    本周全球重要经济事件和数据包括：
    9/22(二)：美国里奇蒙联邦储备银行9月综合制造业指数；欧元区9月消费者信心指数初值；美国联邦住房
金融局(FHFA)7月房价指数；英国9月工业联盟(CBI)总工业订单差值；澳洲第二季房价指数；瑞士8月贸易收支
；中国国家主席习近平于22日-25日对美国进行国事访问；亚特兰大联邦储备银行总裁洛克哈特在阿拉巴马州
全球事务委员会发表演说；英国央行副总裁夏菲克在大卫-休谟学院主办的晚宴上讲话。
    
    9/23(三)：台湾公布8月工业生产指数年变动率、中国财新9月制造业PMI初值、美国9月Markit制造业PMI
初值；欧元区、德国及法国等9月Markit制造业PMI初值；新西兰8月进出口及贸易收支；加拿大7月零售销售；
法国第二季国内生产总值(GDP)修正值；欧洲央行总裁德拉吉在欧洲议会听证会上发言；英国央行举行金融政
策委员会(FPC)会议；亚特兰大联邦储备银行总裁洛克哈特在当地扶轮社发表讲话。
    
    9/24(四)：台湾央行宣布利率决定；美国9月堪萨斯城联储制造业综合指数；美国8月新屋销售年率；美国
芝加哥联储8月全国活动指数；美国8月耐久财订单；英国银行业者协会(BBA)8月抵押贷款批准件数；德国及法
国公布9月企业景气判断指数；德国10月GfK消费者信心指数；德国及法国9月企业景气指数；美联储主席叶伦
在马萨诸塞大学阿默斯特分校经济系发表讲话；欧洲央行管理委员会委员利卡宁在芬兰央行新闻发布会上发表
有关货币政策的讲话；欧洲央行公布定向长期再融资操作(TLTRO)情况；挪威央行举行议息会议。
    
    9/25(五)：美国第二季GDP终值、美国密西根大学9月消费者信心指数；美国9月Markit综合PMI初值；美国
第二季企业获利修正值；美国8月建筑许可修正值；欧元区8月M3货供额；圣路易斯联行总裁德参与题为“货币
政策新方向”的讨论；堪萨斯城联储总裁乔治就经济状况和货币政策发表讲话；英国央行公布FPC会议声明。
    
         30      104/11                      没有成交
         20       104/7                      没有成交
         10      104/12                        1.1861
          5       104/9                        0.8120
          3       104/1                      没有成交
          2      104/10                      没有成交
 (完)      

 (记者 詹静宜; 审校 林高丽)

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