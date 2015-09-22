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市场报道 | 2015年 9月 22日 星期二 15:25 BJT

德国数据：第二季实质薪资创纪录最高涨幅

路透柏林9月22日 - 德国联邦统计局周二表示，德国第二季实质薪资增长2.7%，创2008年开始记录该数据以来的最高涨幅。

数据显示，未经通胀调整或名义薪资涨幅最大的是德国东部，而且是在无需专门技能的低薪行业，这表明今年年初开始实施的每小时8.50欧元的最低薪资制产生了影响。

低通胀率也为实质薪资增长提供了支撑。第二季消费者物价指数仅上升0.5%，因而实质薪资增幅仅略低于3.2%的名义薪资增幅。

实质薪资至此已连续三个季度增长超过2%。第一季和去年第四季增幅分别为2.5%和2.2%。(完) (编译 汪红英；审校 李春喜)

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