德国数据：第二季实质薪资创纪录最高涨幅

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，受技术性买盘带动
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
路透柏林9月22日 - 德国联邦统计局周二表示，德国第二季实质薪资增长2.7%，创2008年开始记录该数据以来的最高涨幅。
数据显示，未经通胀调整或名义薪资涨幅最大的是德国东部，而且是在无需专门技能的低薪行业，这表明今年年初开始实施的每小时8.50欧元的最低薪资制产生了影响。
低通胀率也为实质薪资增长提供了支撑。第二季消费者物价指数仅上升0.5%，因而实质薪资增幅仅略低于3.2%的名义薪资增幅。
实质薪资至此已连续三个季度增长超过2%。第一季和去年第四季增幅分别为2.5%和2.2%。(完) (编译 汪红英；审校 李春喜)
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五下跌，交易商表示，因价格本周升至六个月高位后有获利了结，且看来多头结清头寸。
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五上涨，指标3月合约 创下六个月高位，交易商称，因来自出口商和乙醇生产商的需求强劲。