新债招标：中国国开行发行6.7亿境内美元债，利率3M Libor+100bp

路透北京9月22日 - 中国国家开发银行 周二公告称，今日在银行间债券市场通过簿记建档方式发行了6.7亿美元的境内美元债券，期限三年，票面利率采用浮动利率，以三个月美元LIBOR为基准加100个基点(bp)。

据国开行上周公告显示，该期债为国开行今年第二期境内美元债，从缴款日开始每三个月计息一次。缴款日和起息日同为9月29日，9月22日至9月29日为分销期。

该期债主承销商包括盛京银行、交行 、工行 、北京银行 、三菱东京日联银行(中国)、华夏银行 和天津银行。

国开行此前于7月底簿记建档发行的今年第一期境内美元债券，实际发行总额为13.3亿美元，期限为三年，票面利率亦采用浮动利率，以三个月美元LIBOR为基准加100个基点(bp)。

中债登数据显示，从2003年起至今，境内美元债券发行仅约100亿美元，其中以国开行、进出口行等金融机构为主，中石油集团和中化股份也有少量参与。从计息方式上看，多数为浮息债，期限从两年至七年不等。(完)

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