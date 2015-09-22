新债招标：中国国开行发行6.7亿境内美元债，利率3M Libor+100bp

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透北京9月22日 - 中国国家开发银行 周二公告称，今日在银行间债券市场通过簿记建档方式发行了6.7亿美元的境内美元债券，期限三年，票面利率采用浮动利率，以三个月美元LIBOR为基准加100个基点(bp)。
据国开行上周公告显示，该期债为国开行今年第二期境内美元债，从缴款日开始每三个月计息一次。缴款日和起息日同为9月29日，9月22日至9月29日为分销期。
该期债主承销商包括盛京银行、交行 、工行 、北京银行 、三菱东京日联银行(中国)、华夏银行 和天津银行。
国开行此前于7月底簿记建档发行的今年第一期境内美元债券，实际发行总额为13.3亿美元，期限为三年，票面利率亦采用浮动利率，以三个月美元LIBOR为基准加100个基点(bp)。
中债登数据显示，从2003年起至今，境内美元债券发行仅约100亿美元，其中以国开行、进出口行等金融机构为主，中石油集团和中化股份也有少量参与。从计息方式上看，多数为浮息债，期限从两年至七年不等。(完)
参看细节，请点击中国债券信息网 here (发稿 侯向明；审校 林高丽)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”