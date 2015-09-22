更新版 1-中国汇市：人民币随中间价续收跌，客盘购汇需求减少致成交萎缩

* 人民币随中间价续收跌 * 即期与中间价双双下探一周半低点 * 主席总理齐喊话，继续稳定汇率预期 * 客盘购汇需求减少，成交续减 (新增收盘报价及更多评论) 路透上海9月22日 - 人民币兑美元即期 周二收盘与中间价双双续跌至一周半 低点。交易员称，高层重申人民币不存在持续贬值基础，继续稳定汇率预期，客盘购汇需求 亦减少，成交萎缩；央行虽仍需出手维稳但压力已明显减少，汇率料续持稳。 他们并指出，人民币维持整体稳定并非让汇率维持不动，而不刻意将汇率维持在某一个 价格，更能化解干预指责，符合市场化的趋势。目前离岸CNH 与在岸人民币价差维 持在300点子以内，若贬值预期继续淡化，两地价差料逐渐收窄。 “高层这些讲话也只是重述，措辞也都差不多，对市场预期没有什么冲击，估计在国庆 前估计还是稳定为主吧，月底最多有一些油盘购汇，投机购汇的量应该不大。”一中资行交 易员表示。 人民币兑美元即期成交量 为143亿美元，较上日186亿美元萎缩超两成 。历史最高成交量为8月12日创下的568亿美元，次高位8月28日的515亿美元。 另一中资行交易员表示，人民币汇率上下动动，对外面也好说。上次央行打压境外USD/ CNH价格，是明智之举，如今央行轻松就可稳定住市场，外储也不会减少太快。 中国国家主席习近平在华尔街日报周二刊出的专访中表示，人民币汇率形成机制改革会 继续朝向更加市场化的方向迈进，且中国一直在朝着资本项目可兑换方向努力。习近平重申 ，人民币汇率不存在持续贬值的基础。 中国国务院总理李克强周一强调，中国完善人民币汇率中间价报价机制，使人民币汇率 形成机制更加市场化，人民币不存在持续贬值的基础，也绝不主张打货币战。 “连续的措施和喊话，应该还是有作用的，USD/CNH那边也比较稳定了，没之前那么激 动的往上买，价差也基本稳定。”交易员指出。 英国财政大臣奥斯本周二表示，尽管近期市场有波动，但投资者对离岸人民币的交易需 求依旧巨大，而且未来还会增长。奥斯本希望伦敦成为欧洲主要的离岸人民币交易中心。 全球汇市方面， 美元兑一篮子货币周二触及近两周高点，此前美联储官员的评论重振 美国将在今年稍晚升息的预期。虽然部分人士预计明年初之前美联储不会升息，但约半数预 期10月或12月升息。 中国外汇交易中心周二更新的16点人民币兑美元参考汇率为6.3744。外汇交易中心自8 月24日开始，每天五次，分别为上午10点、11点、下午2点、3点和4点时发布一个参考汇率 。 以下为今日在岸市场人民币兑美元 收盘价、中间价 ，以及离岸市 场人民币的主要报价： 在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬 即期成交价格 6.376 6.3691 -0.11% 中间价 6.3721 6.3676 -0.07% 成交额 142.7亿美元 186亿美元 日内波动幅度(pips) 48 日高6.3716 日低6.3764 今年以来升贬幅度 -2.70% 2005年汇改以来升贬幅度 29.81% 1年期美元/人民币掉期<CN +1,278 Y1Y=CFXS> 离岸人民币市场 工具 今日 上日 CNH即期 6.4051 6.3979 一年期NDF <CNY1YNDFO 6.5825 6.578 R=> 中国央行8月11日宣布完善人民币兑美元汇率中间价报价，以增强其市场化程度和基准 性。自当日起做市商在每日银行间外汇市场开盘前，参考上日银行间外汇市场收盘汇率，综 合考虑外汇供求情况以及国际主要货币汇率变化向中国外汇交易中心提供中间价报价，并一 次性贬值近2%。（完） (发稿 张金栋; 审校 张喜良/杨淑祯)