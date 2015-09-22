欧元债市：欧元区公债收益率下跌，因预计欧洲央行将出台更多措施

标题新闻：俄罗斯央行称汇市干预是提议的预算规定的一部分，无具体时限，或覆盖规定整个生效期
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欧洲央行在3月启动了1万亿(兆)欧元的债券购买计划，但该计划未能持续提振市场的长期通胀预期。
“我不太相信他们在暗示准备在10月采取行动，但这的确支持了我们的观点：即如果从现在到12月期间形势没有什么变化，欧洲央行可能会采取更多刺激措施，”荷兰合作银行的资深市场分析师Elwin de Groot说。
德国10年期公债收益率(殖利率) 下降2个基点至0.67%。西班牙 、意大利 和葡萄牙 10年期公债收益率下跌2-3个基点不等，分别报1.98%、1.78%和2.56%。
10年期美国公债收益率和同期德国公债收益率之差本月扩大近15个基点，至略高于150个基点，反映出两地货币政策前景分化。
供应面方面，荷兰将发行25-35亿欧元三年期公债。到期时间在2018年4月的公债在1月发行，但收益率从未升至零上方。(完)
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利率或央行相关报导[INT|CEN-CMN] (编译 于春红/汪红英；审校 张明钧/许娜)
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1520GMT，兰特兑美元 下跌0.13%，报13.5275，回吐了稍早的小幅涨幅，兰特稍早一度接近13.5的技术阻力位。
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