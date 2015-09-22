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亚洲 | 2015年 9月 22日 星期二 15:55 BJT

《汇市简讯》美元/日圆短线遭空头压制

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* 美元/日圆伦敦开市后持续疲软

* 走势疲软有部分原因在于对美元获利了结

* 市场传言在120.00附近有gamma相关买盘

* 关键点在于119.96，可能有支撑效果

* 120.75有日本以外的大量卖单

* 技术图表 link.reuters.com/zus65w

(完)

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(编译 张明钧; 审校 于春红)

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