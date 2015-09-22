重温稿-《中国新债预测》三年国债利率均值2.89%低于二级，配置需求支撑仍在

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
* 招标品种：财政部三年期固息国债
* 招标金额：300亿元人民币
* 招标时间：周三9:30-10:30
* 受访人数：10位(银行、券商)
* 预测区间：2.85%-2.97%
* 预测均值：2.89%(按各家机构预测值平均)
路透上海9月22日 - 中国财政部周三将招标发行三年期固息国债。路透调查显示，消息面平静期，债市二级走势较为纠结，不过从近期新债发行情况看，配置需求支撑仍在，明日国债定位料仍低于二级水平，预测均值为2.89%。
北京一银行交易员认为，尽管目前国债二级收益率水平已偏低，但“配置盘还是在，（新债中标利率）也高不了。”
华中一银行交易员谈到，上午国开行短债发的不错，一方面是返费较高，另外也显示市场相对谨慎的情绪，毕竟长端利率现在看不准。
他并指出，在债市短期僵持而配置需求仍不弱的局面下，机构的关注度也更为集中在一级市场上，“我们现在也是这种策略，二级不怎么拿债了，毕竟一级市场博点边际+手续费，还是更为保险一些。”
银行间市场固定利率国债到期收益率曲线 显示，三年期品种最新收益率为2.9905%；剩余期限约2.72年的固息国债150012券最新报价收益率 为2.9350%/2.9250%。
明日招标国债为财政部今年第22期附息国债，采用混合式招标方式，标的为利率。全部为竞争性招标，进行甲类成员追加投标。
该期债9月24日开始计息，按年付息；招标结束至9月28日进行分销，9月30日起上市交易，发行手续费为承销面值的0.05%。(完) (发稿 边竞；审校 林高丽)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”