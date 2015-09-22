《全球汇市》美元逼近两周高点，美联储升息押注再度兴盛

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
市场目前正在等待美联储主席叶伦本人发声，她定于周四发表讲话。
星展银行的外汇策略师Sim Moh Siong说，如果避险情绪升温，美元兑日圆可能会承压，美元或在118.00-118.50日圆附近获得支撑。
日本市场今天和周三将继续因假期休市，周四将恢复交易。
纽约 当日 今年来 2014年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.1167 1.1186 -0.17 -7.69 1.2097
美元/日圆 120.02 120.53 -0.42 0.47 119.68
欧元/日圆 134.01 134.87 -0.64 -7.72 144.77
美元/瑞郎 0.9731 0.9711 0.21 -2.11 0.9941
英镑/美元 1.5473 1.5505 -0.21 -0.64 1.5573
美元/加元 1.3234 1.3254 -0.15 13.91 1.1618
澳元/美元 0.7133 0.7129 0.06 -12.67 0.8168
新西兰元/美元 0.6321 0.6315 0.10 -18.93 0.7797
欧元/瑞郎 1.0874 1.0873 0.01 -9.58 1.2026
欧元/英镑 0.7216 0.7213 0.04 -6.95 0.7755
欧元/瑞典克朗 9.3254 9.3637 -0.41 -0.89 9.4688
美元/挪威克朗 8.2438 8.2198 0.29 10.33 7.4720
附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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全部现汇报价 (编译 张明钧/李春喜/王洋/汪红英；审校 于春红/高琦)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”