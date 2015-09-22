路透伦敦9月22日 - 以下为IRONFX GLOBAL分析师对外汇市场重要技术走势及价位预测：

欧元/美元：周一继续下滑，跌穿始自9月4日的上行趋势线及1.1210关口。昨日的大跌证实了我们的短期摆动点(oscillator)与价格动向的负面背离，使短线走势偏空。若跌穿1.1180，则有可能触发进一步下滑，并可能下探下一支撑位1.1130。我们动能指标发现偏向负面。平滑异同移动平均线(MACD)低于0轴及信号线，预示下行，而相对强弱指标(RSI)仍低于50分水岭。不过RSI已有小幅上升，表明在下一个看跌信号之前，可能即将出现小幅修正性反弹。整体趋势方面，由于汇价仍处于1.1500下方，建议持中性立场。再次突破1.1500才能认为整体前景回归看涨。下行走势方面，跌穿1.0800关键位将可能整体转跌。

欧元/日圆：周一在136.00遇阻后大幅下滑。汇价已跌破心理位135.00，令短线走势转为看跌。我预计空头将继续发力，有可能会测试134.40支撑位区间。

欧元/英镑：昨日下跌，跌穿自8月21日以来波动区间0.7240-0.7400低端，同时也跌穿始自8月5日低位的上行趋势线。这些技术走势已将短期走势转为谨慎看跌。因此，预计空头将在不久的将来挑战0.7200关口，跌穿后料下探关键点位0.7170。

纽约 当日 今年来 2014年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.1187 1.1186 0.01 -7.52 1.2097

美元/日圆 120.15 120.53 -0.32 0.58 119.68

欧元/日圆 134.40 134.87 -0.35 -7.45 144.77

美元/瑞郎 0.9720 0.9711 0.09 -2.22 0.9941

英镑/美元 1.5497 1.5505 -0.05 -0.49 1.5573

美元/加元 1.3221 1.3254 -0.25 13.80 1.1618

澳元/美元 0.7146 0.7129 0.24 -12.51 0.8168

新西兰元/美元 0.6325 0.6315 0.16 -18.88 0.7797

欧元/瑞郎 1.0874 1.0873 0.01 -9.58 1.2026

欧元/英镑 0.7218 0.7213 0.07 -6.92 0.7755

欧元/瑞典克朗 9.3316 9.3637 -0.34 -0.82 9.4688

美元/挪威克朗 8.2422 8.2198 0.27 10.31 7.4720

附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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