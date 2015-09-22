重发-欧洲个股：瑞士调查大众在美国销售的柴油车型是否也在本国销售

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，受技术性买盘带动
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
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路透苏黎世9月22日 - 瑞士联邦公路局(Federal Roads Office)的发言人周二表示，该局正在调查大众汽车(福斯) 在美国销售的柴油车是否也在瑞士销售，并称调查结果将在数日内公布。
大众汽车之前承认，曾在美国操纵柴油车尾气排放测试，这促使多国开始调查大众汽车在本国市场销售的汽车，是否也采用了在测量有害物质排放问题上蒙蔽监管机构的软件。
大众汽车未立即置评。瑞士广播公司SRF援引大众汽车瑞士发言人的话称，大众在欧洲及瑞士销售的汽车目前均符合排放标准。(完) (编译 汪红英；审校 张荻)
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