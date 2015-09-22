重发-欧洲个股：瑞士调查大众在美国销售的柴油车型是否也在本国销售

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路透苏黎世9月22日 - 瑞士联邦公路局(Federal Roads Office)的发言人周二表示，该局正在调查大众汽车(福斯) 在美国销售的柴油车是否也在瑞士销售，并称调查结果将在数日内公布。

大众汽车之前承认，曾在美国操纵柴油车尾气排放测试，这促使多国开始调查大众汽车在本国市场销售的汽车，是否也采用了在测量有害物质排放问题上蒙蔽监管机构的软件。