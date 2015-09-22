更正-中国新债：广西定向发行总额49亿元地方债，利率较下限上浮16%

(更正标题及第一段上浮幅度均为＂16%＂，非＂15%＂)

路透上海9月22日 - 中国广西壮族自治区财政厅周二公告，当日采用定向承销方式发行了总额49亿元人民币地方政府债券，均为一般债券，各期限利率较下限上浮幅度均为16%。

广西本次定向发行的一般债券期限包括三、五、七和10年，利率分别为3.45%、3.65%、3.85%和3.84%，其中五年、七年期发行量为14.5亿元，三年、10年期各为10亿元。

从此前已公布的定向发行地方债情况来看，除河北省首批定向债持平或贴近下限，上海和厦门上浮8%-10%外，其他省市定向地方债利率较下限上浮幅度以15%居多。

定向承销发行操作规程规定，该种方式下，发行利率区间下限不得低于发行日前1-5个工作日相同待偿期记账式国债收益率平均值，上限不得高于发行日前1-5个工作日相同待偿期记账式国债收益率平均值上浮30%。(完)

参看详情，可点选中国债券信息网 here (发稿 吕雯瑾；; 审校 杨淑祯)