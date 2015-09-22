《路透晚报》--9月22日日间新闻摘要（国际版）

[市场摘要]

--日本股市：逢假日休市

--中国股市：沪综指温和放量收升，券商、保险等非银金融领涨大盘

中国股市沪综指周二温和放量收升，券商、保险等非银金融领涨大盘。分析师称，在上周影响市场的诸多不确定性因素明确之后，市场做空动能衰竭，做多情绪回升，惟量能未明显放大，领涨主线尚不明晰，反弹特征仍明显，预计大盘继续震荡上试3,200点。沪综指收报3,185.619点，涨29.079点或0.92%。上证A股今日成交3,046亿元人民币，上日为2,592亿元。

--香港股市：收盘微涨，市场聚焦中美元首会晤

香港股市收盘微涨，受助于全球市场人气好转。投资者聚焦中国国家主席习近平和美国总统奥巴马之间的会谈。恒生指数涨0.2%，报21,796.58点；恒生国企指数跌0.7%，报9,835.39点。

--汇市：美元逼近两周高点，美联储升息押注再度兴盛

美元兑一篮子货币触及近两周高点，此前美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员的评论重振美国将在今年稍晚升息的预期。欧元兑美元下跌0.1%，报1.11825。美元指数微涨至96.088，为9月10日以来最高。美元兑日圆跌0.4%，报120.115，但仍远高于周五所及低点119.045。

--欧元债市：欧元区公债收益率下跌，因预计欧洲央行将出台更多措施

欧元区公债收益率下跌，因欧洲央行(ECB)决策者暗示他们准备作出修正，假若市场大幅动荡到了有采取进一步行动的必要，他们将扩大刺激措施的规模。德国10年期公债收益率(殖利率)下降2个基点至0.67%。西班牙、意大利和葡萄牙10年期公债收益率下跌2-3个基点不等，分别报1.98%、1.78%和2.56%。

--国际油市：油价下跌，因疲弱经济成长态势打压需求前景

原油价格下滑，因交易商在前一交易日油市呈现3-4%的上行波幅后获利了结，而且在供应充足的情况下，疲弱经济成长态势令需求前景蒙阴。0848GMT，布兰特原油期货下跌0.75美元至每桶48.17美元，美国原油期货下跌0.99美元至每桶45.69美元。

--全球金市：金价持稳，因美元及股市上涨打压避险需求

金价在近三周高点下方持稳，维持隔夜疲势，因亚股和美元上涨，且投资人仍担心美国在今年稍晚将会升息。0850GMT，现货金报每盎司1,134.93美元，周一跌0.5%。金价上周曾触及近三周高点1,141.50美元。

--金属期市：伦铜触及两周低点，受供应过剩及需求担忧拖累

伦敦金属交易所(LME)期铜触及两周低点，虽然中国8月铜进口量增加，但不足以影响全球急剧增加的供应过剩，此外对中国金属需求的担忧持续存在。0851GMT，LME三个月期铜跌2.37%，报每吨5,144美元。