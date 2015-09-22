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亚洲 | 2015年 9月 22日 星期二 17:03 BJT

表格：外资在韩国股市卖超154亿韩元

路透首尔9月22日 - 韩国证券交易所周二公布，截至0835GMT，外资在韩国股市卖超154亿韩元。

以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖 超)：

日期 外资 机构投资人 散户

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9月22日 -15.4 109.8 -101.8

^9月21日 -192.1 -110.6 253.7

9月18日 172.4 -10.5 -198.1

9月17日 126.4 134.4 -268.5

9月16日 222.3 359.0 -591.1

9月15日 -115.9 211.1 -134.1

9月14日 -58.0 -31.7 50.3

9月11日 -56.3 -34.8 32.4

9月10日 -229.4 600.4 -377.8

9月 9日 -149.1 538.2 -388.6

9月 8日 -249.7 174.9 23.5

9月 7日 -285.3 267.7 -22.0

9月 4日 -23.1 -222.5 204.1

9月 3日 -120.9 -40.6 142.3

9月 2日 -87.3 66.5 -29.4

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本月以来 -1,068.9 1,732.9 -1,168.2

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今年以来 1,553.4 -5,065.3 2,317.5

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注：^ 9月21日为修正后数据。(完) (编译 汪红英；审校 于春红)

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