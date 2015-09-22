英国财政：8月预算赤字创2012年以来最高，因所得税收入低于以往

路透伦敦9月22日 - 英国政府周二公布数据显示，政府借款意外较上年同期增加，因所得税收入远低于平常水准。

英国8月公共部门借款扩增至121亿英镑，远高于分析师预估的90亿英镑，且创下2012年8月以来最高，上年同期为107亿英镑。

但就2015/16税务年度前五个月而言，整体财政状况则是看俏。公共部门净借款较2014年4-8月间水准下滑超过10%，来到384亿英镑，且为2008年以来同一时期的最低。

英国国家统计局表示，8月公共部门借款上升是因为所得税收入出现异常。7月是所得税缴纳季节，而通常会有一大部分延迟至8月缴纳。

今年延迟至8月缴纳的情形较少，而7-8月合计所得税收入则是创下同一时期的新高。

8月政府部门支出也较上年同期增加，与节制支出的往常模式有所相左。