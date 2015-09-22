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亚洲 | 2015年 9月 22日 星期二 17:39 BJT

全球金属：LME在11月推出新合约前为钢铁委员会任命四位新委员

路透伦敦9月22日 - 伦敦金属交易所(LME)周二称，在11月推出废钢和螺纹钢期货合约之前，已向钢铁委员会新任命四位成员。

新成员包括来自INTL FCStone的Spencer Johnson、高盛的Philip Killicoat、Liberty Commodities的Gianpiero Repole以及Sims Group Global Trade Corporation的William Schmiedel。(完) (编译 刘秀红；审校 许娜)

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