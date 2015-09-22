全球金属：LME在11月推出新合约前为钢铁委员会任命四位新委员

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透伦敦9月22日 - 伦敦金属交易所(LME)周二称，在11月推出废钢和螺纹钢期货合约之前，已向钢铁委员会新任命四位成员。
新成员包括来自INTL FCStone的Spencer Johnson、高盛的Philip Killicoat、Liberty Commodities的Gianpiero Repole以及Sims Group Global Trade Corporation的William Schmiedel。(完) (编译 刘秀红；审校 许娜)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”